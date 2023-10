Guddoomiyaha UCID Oo Wacad Ku Maray In Ay Somaliland Qabsanayso Laascaanood

By admin

Stockholm (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa mar kale si adag u cadeeyay in ay Somaliland ka go’an tahay sidii Laascaanood loogu soo celin lahaa gacanta Somaliland.

Waxaanu sheegay in aanay marnaba Somaliland ogolaanaynin in magaallo ka mid ah dhulkeedda laga taago calan aan keedda ahayn, iyo in kooxo argagixiso iyo shisheeye ahi ay qabsadaan.

Guddoomiyaha UCID ayaa carrabka ku adkeeyay in Somaliland ay si dhakhso ah gacanta ugu dhigayso magaaladda Laascaanood, isla markaana ay marka hore wadahal ku baaqayaan, balse haddii ay taasi suurtoobi waydo in ay xoog ku soo ceshanayaan.

Eng. Faysal Cali Waraabe, oo ay waraysi la yeelatay laanta Af-Soomaaliga ee idaacadda BBC, waxa uu sheegay in bulshadda reer Sool ay u aqoonsan yihiin dad reer Somaliland ah, balse aanay aqbalaynin in kooxo xagjir ah iyo maamulo kale ay sheegtaan.

DAAWO: Waraysiga Guddoomiyaha UCID:

