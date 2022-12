Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Somaliland Oo Fariin U Diray Bulshadda

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, ayaa ka hadlay diiwaan-gelinta codbixiyeyaasha oo guud ahaanba dalka ka bilaabantay.

Guddoomiyaha oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa, waxa uu sheegay in diiwaangalinta codbixiyayaashu ay maanta si nabadgeliyo ah ay uga bilaabantay guud ahaan ab dalka JSL.

Waxaanu guddoomiye Muuse Xasan Yuusuf, shacbiga reer Somaliland ugu baaqay in ay is diiwaangeliyaan.

Geesta kale guddoomiyaha KDQ iyo xubno kale oo masuuliyiin ah ayaa soo kormeeray qaybo ka mid ah goobaha caasimadda Hargaysa ee ay ka socoto diiwaanegelinat codbixiyeyaashu.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Guddoomiyaha KDQ JSL:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.