Guddoomiyaha Gobolka Gabiley iyo Maayarka Magaalada oo ka Qaybgalay munaasibadda lagu xusayay aas-aaska Ciidanka Booliska JSL + SAWIRRO

Gabiley,(HargeisaPress)– Guddoomiyaha Gobolka Gabiley Mudane Maxamed Cabdillaahi Bookh iyo Maayarka Magaalada gabiley Cabdirashiid Haybe Faarax (Daacad), ayaa ka qaybgalay munaasibadda lagu xusayay sannad-guuradii 32-aad ee aas-aaska Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Somaliland.
Munaasibaddan oo ahayd mid siweyn loo soo agaasimay, waxa ka kasoo qaybgaley mas’uuliyiin heer gobol iyo heer degmo ah, saraakiil ciidan, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyada oo lagu muujinayay qiimaha iyo doorka ay boolisku ku leeyihiin ilaalinta nabadda iyo xasilloonida bulshada.
Guddoomiyaha Bookh ayaa bogaadiyay ciidanka booliska Somaliland, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Gabiley, isaga oo sheegay in ay yihiin tiirka amniga iyo kala dambaynta bulshada.
Sidoo kale, Maayarka Gabiley ayaa ku ammaanay booliska dadaalka ay ugu jiraan sugidda amniga iyo ilaalinta hantida guud iyo tan gaarka ah, isagoo bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada si loo adkeeyo nabadda iyo horumarka magaalada.