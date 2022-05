“Guddiga ay magacaabeen xisbiyadda mucaaradku waxay leedahay shaki amni darro…”

Hargaysa (HP): Xisbul-xaakimka Somaliland ee KULMIYE ayaa ka jawaabay guddi ay magacaabeen labadda xisbi mucaarad ee UCID iyo Waddani oo ay u qorsheeyeen in ay soo abaabulaan mudaharaadyo dalka ka dhaca.

Af-hayeenka xisbiga KULMIYE C/naasir Xasan Buunni, ayaa guddigaasi ay mucaaradku magacaabeen ku tilmaamay mid ay ka muuqato shaki amni darro, isla markaana masuuliyadeedda ay qaadayaan cida magacawday.

Buunni, oo caawa warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga KULMIYE ee magaaladda Hargaysa, waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in aanay ilaa iyo hadda garawshiyo ka bixinin xisbiyadda mucaaradku qodobadii qaanuunka dalku u jidaynayay oo aanay ku dhaqmin mucaaradku.

Iyagoo u maraya mudaharaadkoodda dariiqa sharciga ah ama wasiirkii ku shaqadda lahaa iyo laamaha amniga qaranka ee kale.

C/naasir Buunni, ayaa ku eedeeyay xisbiyadda mucaaradka ah in ay weli ku sii adkaysanayaan fawdadii iyo waraaqdii ay dhawaan u gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha oo ay ka muuqatay xil-kas-darro iyo masuuliyad-darro.



