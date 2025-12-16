Goorta Madaxweyne Trump Saxeexayo NDAA- Warbixin Mohamed-Amiin Siad Abdi

Madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inuu qalinka ku duugo xeerkan dhamaadka bishan Disembar 2025 ama horraanta bisha Janaayo 2026. Taariikh ahaan, madaxweynayaashu waxay xeerkan saxeexaan inta u dhaxaysa ciidda Kirismaska iyo Sannadka Cusub si loo xaqiijiyo miisaaniyadda ciidamada.
Faa’iidada NDAA ee Somaliland
Xeerka NDAA sanadaha ugu dambeeyay wuxuu noqday mid muhiimad gaar ah siinaya Somaliland, iyadoo Maraykanku raadinayo xulafo istiraatiiji ah oo ku yaalla Badda Cas. Haddii qodobada la soo jeediyay ay sidooda u meel-maraan, faa’iidooyinka ugu waaweyn ee Somaliland waxaa ka mid ah:
1. Xidhiidh Amni oo Toos ah (Direct Security Engagement) NDAA-gu wuxuu inta badan farayaa Waaxda Gaashaandhigga (Pentagon) iyo Waaxda Arrimaha Dibadda inay xoojiyaan xidhiidhka tooska ah ee ay la leeyihiin Somaliland, iyadoo aan mar kasta la sii marinaynin Muqdisho.
Faa’iidada: Tani waxay Somaliland u aqoonsaneysaa “deegaan xasilloon” oo lagala shaqeyn karo la-dagaallanka argagixisada iyo amniga badda.
2. Isticmaalka iyo Daraasaadka Dekedda Berbera Maraykanka ayaa si weyn u daneynaya inuu helo meel kale oo istiraatiiji ah oo aan ahayn Jabuuti (Camp Lemonnier). NDAA-gu wuxuu inta badan ku daraa qodobo lagu qiimeynayo isticmaalka Dekedda Berbera iyo Garoonka Diyaaradaha ee Berbera ujeedooyin ciidan iyo kuwa saadka (logistics) ah.
Faa’iidada: Haddii Maraykanku uu saldhig ama xarun saad ka samaysto Berbera, waxay kor u qaadaysaa miisaanka siyaasadeed iyo dhaqaale ee Somaliland ee Gobolka Geeska Afrika.
3. Iskaashiga Tababarka Ciidamada Qodobada qaarkood waxay soo jeedinayaan in ciidamada Somaliland (gaar ahaan kuwa Ilaalada Xeebaha iyo La-dagaallanka Argagixisada) ay helaan tababarro iyo qalab Maraykan ah (Joint Combined Exchange Training).
Faa’iidada: Tani waxay xoojinaysaa awoodda ciidamada Somaliland waxayna abuureysaa kalsooni caalami ah oo ku aaddan in Somaliland ay tahay dal ilaashan kara xuduudihiisa.
4. Ka Gudubka Siyaasadda “One Somalia” (Si Dadban) Inkastoo NDAA uusan si toos ah u aqoonsanayn madaxbannaanida Somaliland, haddana luuqadda loo isticmaalo (sida in Somaliland loola dhaqmo si gaar ah arrimaha gargaarka, amniga, iyo horumarinta) waxay wiiqaysaa siyaasadda adag ee ah in wax walba Muqdisho laga xukumo. Maamulka Trump, oo caan ku ah siyaasadaha ku dhisan “danta Maraykanka” (America First), ayaa laga yaabaa inay u arkaan Somaliland saaxiib la isku hallayn karo oo aan kharash badan ku bixin, marka loo eego Soomaaliya.
Maxaa laga filan karaa Maamulka Trump?
Madaxweyne Trump waa nin ganacsade ah oo jecel heshiisyada wax-ku-oolka ah (transactional deals).
Haddii Somaliland ay soo bandhigto xasillooni iyo fursado amni oo ka raqiisan kana wanaagsan kuwa dalalka deriska ah, Trump wuxuu u badanyahay inuu ansixiyo tallaabo kasta oo lagu xoojinayo xidhiidhka labada dhinac, isagoon aad uga walaacsanayn “hab-maamuuska dublamaasiyadeed” ee hore u jiray.
Mohamed-Amiin Siad Abdi