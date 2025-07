Golaha Wakiillada Somaliland iyo Warbaahinta oo ka wadahadlay Mooshinka Xeerka Saxaafadda

Hargeysa (Hargeisa Press)- Xarunta Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan muhiim ah oo lagaga hadlayay mooshinka Xeerka Saxaafadda Somaliland, kaasi oo hor yaalla golaha.

Kullankan, ayaa diiradda lagu saarayey sidii xeerkaasi uu uga jawaabi lahaa baahiyaha warbaahinta iyo in la helo hannaan sharciyeed oo casri ah isla-markaana dhaxal gal u noqda horumarinta xorriyadda saxaafadda.

Kulanka, waxaa ka soo qaybgalay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), Guddoomiye ku-xigeenka Guddida Arrimaha Bulshada ee Golaha, madaxda ururrada Saxaafadda Somaliland, madaxda ururrada Xuquuqul Insaanka, madaxda Telefishinnada dalka, weriyeyaasha, iyo daneeyayaasha kale ee arrimaha warbaahinta.

Talooyinkii iyo aragtiyihii laga soo jeediyey kulanka:

Xubnihii warbaahinta ka socday ee hadalka qaatay waxay soo jeediyeen qodobo muhiim ah oo la xidhiidha tayaynta xeerka saxaafadda, kuwaas oo ay ka mid yihiin:

1. In xeerka saxaafaddu aasaaso Komishanka Warbaahinta Qaranka: si loo helo hay’ad madax-bannaan oo u xilsaaran nidaaminta iyo korjoogtaynta warbaahinta dalka.

2. In si cad xeerku u qeexo Hay’adda bixisa ruqsadda Warbaahinta iyo Weriyeyaasha: tani waxay meesha ka saaraysaa mugdi kasta oo ka jira habraaca ruqsad-bixinta, waxayna damaanad qaadaysaa hufnaan iyo caddaalad.

3. In mabaadii’da guud ee xeerka lagu saleeyo hab-madani ah: Iyadoo la dhowrayo xorriyadda hadalka, isla markaana la ilaalinayo mas’uuliyadda warbaahinta.

4. In xeerka saxaafadda lala akhriyo xeerarka kale ee khuseeya: gaar ahaan xeerka ciqaabta guud iyo xeerka dambiyada Internet-ka oo golaha hor yaalla, si loo hubiyo in ayna is khilaafin ama ayna dhalin xadgudubyo ku yimaada xoriyadda saxaafadda.

Kulanka, ayaa ku dhammaaday is-faham iyo ballan-qaad ah in talooyinka laga dhageystay warbaahinta loo tixgelin doono dib-u-eegista xeerka, si loo helo xeer la jaanqaadaya duruufaha jira iyo dimoqraadiyadda Somaliland.