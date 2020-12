Golaha Wakiilada oo U Yeedhay Maareeyaha Dekaddaha, Kana Xog-wareystay Hawlaha Shaqo Ee Dekada

Hargeisa (Hargeisa Press) — Maareeyaha dekaddaha Somaliland, mudane Siciid Xasan Cabdillaahi, ayaa maanta hortagay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha Wakiiladda.

Kulankaas oo ay warbaahintu dibad joog ka hayd markii uu soo dhammaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyey guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha Wakiiladda Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye, wuxuuna sheegay in kulankaasi ka mid ahaa kulannadii ay la yeelan jireen masuuliyiinta qaranka.

Xildhibaanku waxaa uu intaas ku daray in maareeyaha iyo masuuliyiinta kale ee la socotay ee ka tirsan dekadda Berbera ay ka xog-wareysteen hawlaha shaqo ee dekada ka socda islamarkaana ay siiyeen warbixin wanaagsan oo ay ku qanceen.

Geesta kale, waxa halkaas ka hadlay maareeyaha dekaddaha Somaliland, Siciid Xasan Cabdillaahi, oo sheegay in guddidu ugu yeedhay sidii ay wax uga weydiin lahaayeen waxyaabihii u qabsoomay intii ay xilka hayeen iyo waxa u qorsheysan in ay qabtaan mustaqbalka soo socda, isaga oo maareeyuhu tilmaamay in wixii su’aalo ah ee ay weydiiyeen guddidu ay uga jawaabeen, taasina ay tahay mid guddida waajibaadkooda ah, oo uu siinayo dastuurku in ay dabagal ku sameeyaan hawlaha ay hay’adaha dawladu qabanayaan.