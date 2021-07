Ganacsatadda Oo Laga Qayb gelinayo Mashruuca Xakamaynta Nafaqo Darrida

By admin

Hargeisa (HP)- Waxaa maanta magaaladda Hargaysa laga daahfuray barnaamij ganacsatadda dalka lagaga qayb gelinayo xakamaynta mashruuca nafo daridda.

Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan Saylici, oo xafiiskiisa uu hoos yimaado barnaamijka nafa darida ayaana daahfuray barnaamijkaasi.

Waxaanu sheegay Saylici, in si looga baxo nafaqo darrida in loo baahan yahay la hello cuntooyin dheeli tiran oo nafaqo leh.

Nafaqo darida ayaa la tilmaamaa in ay halis ku hayso caafimaadka bimi’aadamka ee guud ahaanba caalamka.

Waxaana sanad walba nafaqo darida iyo xanuunadda ay sababto dunida ugu geeriyoodda dad tiradoodda lagu qiyaaso 3.5 Milyan oo ruux, oo isugu jira dumar iyo caruur.

Sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Somaliland Cali C/laahi Bede, oo hadal ka jeediyay barnaamijkan ganacsatadda dalka lagaga qayb gelinayo mashruuca nafaynta.

Sidoo kale waxaa munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirrada Warfaafinta, qorshaynta qaranka, biyaha, iyo masuuliyiin kale.