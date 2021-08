Ganacsatadda Magaaladda lawyo-Cadde Oo Cabasho Ka Muujiyay Culaysyo Dawladu Saartay

By admin

Lawyo-cadde (HP): Gamacsatadda ka shaqaysta Sigaarka koontarabaanka ah ee magaaladda Laqyo-cadde ee gobolka Selel ayaa cabasho xoogan ka muujiyay culaysyo iyo xanibaado ay xukuumadda Somaliland ku hayso.

Waxaanay ugu baaqeen madaxweynaha Somaliland inuu wax ka qabto dhibaatadda iyo xanibaadaha la saaray ganacsigoodii.

Ganacsatadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Lawyo-cadde waxay sheegeen in wixii ganacsi, hanti iuo gaadiid ay lahaayeen in lagu xidhay magaaladda Saylac.

Halka marka ganacsigoodu uu soo gaadho magaalooyinka Geerisa, Caasha Caddo, Ceel Gaal, Garbo-dadar, iyo Boon in laga xanibo.

Sidoo kalena qaar ka mida ganacsatadii ka shaqaysan jiray Sigaarka koontarabaanka ah in iyagna ay ku xidhan yihiin isla saldhiga booliska ee magaaladda Saylac.

Geesta kale xubnahan ganacsatadda ah waxa kaloo ay sheegeen in markii ay daba galeen sababta ka danbaysa arrintaasi ee ay kala hadleen maamulka gobolka Selel in ay u sheegeen in arrintaasi ay tahay amar ka yimid madaxweynaha Somaliland.

Waxaanay ganacsatadan cabanaysay madaxweynaha Somaliland ka codsadeen inuu wax ka qabto dhibaatadda iyo tacadiga lagu hayo hawlahoodii shaqo.

Kuwaasoo tilmaamay in aanay xukuumadda Somaliland marnaba ka filaynin in ay ka xanibto ishii keliyahayd ee u dhaq dhaqaaqaysay, isla markaasina ay tallaabadani u arkaan mid kooban ganacsatadda gobolka Selel.

DAAWO: Ganacsatadaasi Oo Arrimahan Ka Hadlaya:

