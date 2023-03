“Fidnaddaa Laascaanood ka socota waxaa ka danbaysa Puntland waxaanan…”

Burco (HP): Maayar ku-xigeenka degmada Xudun ee gobolka Sool C/naasir C/qaadir Guurre, ayaa maamul goboleedka Puntland ku eedeeyay in ay ka danbeeyaan dhibaatadda, rebshadaha iyo colaadda ka aloosan gobolka Sool gaar ahaana magaaladda Laascaanood.

Waxaanu tilmaamay in aan laga aamusi karrin dhibaatadda lagu hayo bulshadda reer Sool oo mar ba inta been loo sheego dagaal la gelinayo, isla markaana ay halkaa ku dhamaadeen dad masaakiin ah.

C/naasir C/qaadir Guurre, maayar ku-xigeenka degmada Xudun ee gobolka Sool oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Burco, oo uu hawlo shaqo u joogo ayaa sidoo kale ka jawaabay hadalo ka soo yeedhay kooxaha huwanta ah ee dagaalka ka wadda magaaladda Laascaanood.

Kuwaasoo isaga ku dhaliilay inuu garrab istaagay ama uu taageeray ciidamadda qaranka Somaliland ee iska difacaya dagaalka ay kooxaha huwanta ah ka wadaan magaaladda Laascaanood.

C/naasir C/qaadir Guurre, waxa kaloo uu sheegay in fidnadda ka socota Laascaanood ay ka danbayso Puntland, isla markaana ciidamadda qaranka Somaliland ay dagaalka wadayaan ilaa inta ay Puntland ka baxayso Laascaanood.



Geesta kale maayar ku-xigeenka degmadda Xudun, ayaa baaq u diray bulshadda gobolka Soo loo uu ugu baaqay in ay iskaga hadhaan hadaladda beenta ah ee ay dadka danaha gaarka lihi ku dagaal gelinayaan.

Dhinaca kale C/naasir C/qaadir Guurre, ayaa ciidamadda qaranka Somaliland ku bogaadiyay dagaalka ay kula jiraan kooxaha huwanta ah ee ka dagaalamaya magaaladda Laascaanood, waxaanu si gaara ugu hanbalyeeyay Kornayl, Mahad Canbaashe, oo ka mida saraakiisha ciidanka qaranka Somaliland ee hogaaminaya dagaalka.

DAAWO: Shirka Jaraa’id ee Maayar Ku-xigeenka degmadda Xudun:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.