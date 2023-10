Faysal Cali Waraabe oo Ku Baaqay-Qorshe Somaliland Ku Soo Celinayso Laascaanood

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu ku baaqay in loo diyaar garoobo sidii xoog iyo xeelad Laascaanood dib loogu soo celin lahaa gacanta dowladda Somaliland.

Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in ay la hadasho waxgaradka SSC, lakiin marka hore ay tahay in ciidamada kale ee gurmadka ku yimid ka baxaan.

Sidoo kale, guddoomiye Faysal, ayaa reer Sool iyo waxgaradkooda ugu baaqay in ay miiska wadahadalka yimaadaan.

Xukuumadda, ayaa waxaa uu ugu baaqay in jaanis la siiyo wadahadal lagula furo garaadada SSC, lakiin dhinaca kalena millateri ahaan loo diyaar garoobo.

Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu ku baaqay in la midoobo, oo quluubta shacabka Somaliland isku duubnaato.