Faysal Cali Waraabe oo Ka Hadlay Tallaabada Xigta Ee Ay Qaadi-doonaan

Hargeysa (Hargeisa Press) – Xisbiyadda mucaaradka Somaliland, ayaa ku adkaysanaya in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisaba aanay sharci ku fadhiyin xafiisyada, maadaama wakhtigii dastuuriga ahaa uu ku eekaa maalintii shalay ahayd, waa sida ay hadalka u dhigeene.

Hasse yeeshee, galaha Guurtida Somaliland, muddo laba sannadood ah u kordhiyay Madaxweynaha Somaliland dhowaan October 1, 2022, sidoo kale, waxay kordhisteen muddada ay kuraasta kusii fadhiyayaan, iyagoo ku darsaday Lix sannadood, laakiin Mucaaradka, ayaa hore u sheegay Marar baddan in aanay marnaba aqoonsanayn mudda kordhinta Madaxweynaha iyo Guurtida, waxayna ku baaqeen in haddii aan xal siyaasiya la gaadhin inta ka horaysa 13 November in aanay aqoonsanayn sharciyada Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.

Khilaafka la xidhiidha doorashada madaxtinimada ee Somaliland, ayaa waxaa ay soo socdeen muddo bilooyin ah.

Waxaanay jiray ergo aan sidaa u cuslayn oo saacadihii lasoo dhaafay geed dheer iyo geed gaaban u fuushay inay is hor fadhiisiyaan Madaxweyne Biixi iyo Hoggaamiyeyaasha Mucaaradka, laakiin isku daygaa, ayaa fashilmay sida ay ergooyin hore marar baddan isugu dayeen isku soo dhowaynta labada dhinac, kuwaas oo ugu dambayntii isku daygoodu ku dhamaaday guuldaro.

Ergadii ugu dambaysay, ayaa keliya ku guulaysatay in aanay wax ficil iyo qawl ah samayn mucaaradku ilaa habeenimadii Axadda ee ay taariikhdu ku beegnayd maalinta ay ku dhollayaan mucaaradku ee 13 November.

Haddaba, Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe oo maanta la hadlay Idaacada BBC-da, ayaa ka warramay nuxurka go’aanka ay soo saareen iyo waxa ay ku tallaabsan doonaan.