Faysal Cali Waraabe: Ma Suurto-galayso In Wadahadal Dhexmaro Somaliland iyo Soomaaliya

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa (Hargeisa Press) –Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu sheegay in aanay suuragal ahayn in hada wax wadahadal ahi dhexmaro Somaliland iyo Soomaaliya.

Faysal Cali Waraabe, ayaa sidan ku sheegay waraysi uu siiyay Idaacadda BBC-da, isaga oo tilmaamay in labada dhinac aanay hada ku jirin jawi dagan oo ay ku wadahadli karaan, isla markaana loo bahanyahay in dhinacyadu isa soo hagaajiyaan.

Waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay adduunka ka dhaadhicisay in wadahadaladu ay yihiin kuwo lagu midaynayo labada dhinac.

Sidoo kale, waxaa uu sheegay in Soomaaliya aanay ka jirin dowlad ay talo ka go’do, Somaliland-na ay qalalaase siyaasadeed ku jirto, marka loobahanyahay in dhinacyadu horta iyagu is hagaajiyaan.

Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu intaa ku daray in Somaliland aanay waxba uga baahnayn Soomaaliya, isla markaana ay tahay dowlad 30 sanno madaxbannaanayd, aanuna jirin wax uu wadahadalka Soomaaliya ku soo kordhinayo Somaliland, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay ka baxday heshiisyadii hore loo galay.

Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe, ayaa qayb ka ahaa wadahadaladii hore u dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya, lakiin sannadadii ugu danbeeyay ayuu ka laabtay fikir kiisii hore.