“Farmaajo waa khaa’in waa tuug Somaliland ma iman karro”…xildhibaan Naasir Shire

Hargaysa (HP): Xildhibaan Naasir Cali Shirre, ayaa sheegay in aanu madaxweynaha Somaliland marna ka filayn inuu dalka ku soo dhaweeyo hoggaamiyaha dalka Soomaaliya oo dagaal dhaqaal kula jiray Jamhuuriyadda Somaliland.

Waxaanu carabka ku adkeeyay in aanu madaxweyne Biixi ka filaynin in uu aqbalo in Farmaajo uu yimaado Somaliland, maadaama oo uu yahay masuul muddo dheer u soo hal-gamayay dalkiisa iyo dadkiisaba.

Xildhibaan Naasir, oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka ee Hargaysa, waxaanu war laga naxo ku tilmaamay wararka la isla dhex marayo ee sheegaya in Farmaajo uu imanayo Somaliland.

Sidoo kale xildhibaan Shire, ayaa waxa uu guul darro weyn ku tilmaamay haddii ay dhacdo in Farmaajo uu yimaado Somaliland. Isagoona ugu baaqay shacabka in ay arrintaasi ka dhiidhiyaan.

Geesta kale xildhibaan Naasir, waxa uu sheegay in Farmaajo xiligii uu jaamacadda ka qalin jebinayay in buugiisii jaamacadda uu ku qoray saddex beelood oo Soomaali ah.

Kaasoo uu ku sheegay in ay yihiin cunsuriyiin xiligii gumaysigana ay Ingiriiska la heshiiyeen, isla markaana loo baahan yahay in lala dagaalamo, dawladii Siyaad Barre-na beelihii riday ay ka mid yihiin.

Waxaanu tilmaamay in hadalkii raali gelinta ahaa ee Farmaajo aanu ku cadaynin in wixii dadka Somaliland loo gaystay uu ahaa xasuuq, isla markaana dadkii gaystay maxkamad la soo taagayo.

Balse uu si fudud oo dheel-dheel ah ugu tiraabay in la is-cafiyo, hadalkaasi oo ah mid aan u cuntamin shacabka Somaliland.

