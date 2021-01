Fadhi Deg Deg ah Oo La Isugu Yeedhay Golaha Guurtidda Somaliland

Hargaysa (Hargeisa Press.com): Xildhibaanadda golaha Guurtidda Somaliland ayaa la isugu yeeshay fadhi deg deg ah.

Guddoomiyaha golaha Guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa ugu baaqay mudaneyaasha golahaasi oo fasax ku maqan in ay fadhigaasi deg deg ah yimaadaan.

Sida uu sheegay xoghayaha guud ee golaha Guutida Somaliland Cabdinaasir Aadan Beegsi, oo maanta warbaahinta la hadlay.

Waxaanu tilmaamay in in shir-guddoonka Guurtidu ku wargelinayaan xildhibaanadda golahaasi in ay ka soo qayb galaan fadhi aan caadi ahayn maalinta Isniinta ee 1-da bisha 2aad ee sanadkan 2021-ka.

Fadhigan ayaa la filayaa in lagaga hadlo arrimaha doorashada iyo in ay go’aan ka soo saaraan golaha Guurtidu is-waafajinta muddo kordhintii ay hore ugu sameeyeen golaha Wakiiladda iyo muddada komishanku u cayimay qabsoomidda doorashooyinka.

Dhinaca kale komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa dhawaan shaaciyay in ay u cayimeen in doorashooyinka Wakiiladda iyo deegaanku ay qabsoomaan 31-ka bisha 5aad ee sanadkan.

Hase yeeshee arrintaasi ayaa loo arkaa mid aan suurto gelin karin sababo kala duwan awgeed.

Kuwaasoo ay ka mid tahay in bisha 5-naad aanay ku ekayn muddo kordhintii ay hore Guurtidu ugu sameeyeen Wakiiladda.

Sidoo kale waxaa la filayaa in golaha Guurtidu ay kala qaadaan labada doorasho ee isa-saaran, isla markaana qabsoomideedda la soo hor mariyo doorashadda golaha Wakiiladda.

Halka sidoo kale la saadaalinayo in ay Guurtidu muddo kordhin u sameeyaan goleyaasha deegaanka.



Si kastaba ha ahaatee, fadhigan deg dega ah ee la isugu yeedhay golaha Guurtidda ayaa loo arkaa mid la isku waafajinayo arrimahaasi iyo in ay wax ka bedel ku sameeyaan wakhtiga komishanka doorashooyinku u cayimay qabsoomidda doorashooyinka is-barkan.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.