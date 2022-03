Edna Adan oo Loo Doortay Madaxweynaha Urur Caalami Ah

Washington (Hargeisa Press) – Dr Edna Adan Ismaaciil, ayaa loo doortay madaxweynaha Urur Caalami ah oo u dhaq-dhaqaaqa Xuquuqaha dalalka aan xubnaha ka ahayn Qaramada Midoobay.

Dr Edna Aadan Ismaaciil hore u soo noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, ayaa xilligan ah ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland u qaabilsan wada-hadallada Soomaaliya.

Ururka oo lagu magacaabo UNPO oo la aasaasay February 1991-kii oo ku beegan saddex bilood ka hor markii Somaliland dib ula soo noqotay madax-bannaanideeda, ayaa xaruntiisu ku taallaa magaalada Hague ee dalka Holland.

Shirweynaha Ururka UNPO oo shalay lagu soo gebo-gabeeyey magaalada Washington ee dalka Maraykanka, ayaa lagu go’aamiyey in Dr Edna Aadan loogu doorto madaxweynaha ururka, waxaanay Dr Edna Aadan noqonaysaa haweenaydii u horeysay ee loo doortay madaxweynaha UNPO.

Our new President @EdnaAdan is speaking to the members to thank them for their support #UNPOGA pic.twitter.com/y1yjx76OoK

— UNPO (@UNPOintl) March 27, 2022