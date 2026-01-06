Dhulgariir Dibloomaasiyadeed: Sida Iskaashiga Israel iyo Somaliland u Dib-u-qaabeynayo Madax-bannaanida Dhuleed ee Qarniga 21-aad

Booqashada taariikhiga ah ee uu maanta Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel ku yimid magaalada Hargeysa waxay ka dhigantahay isbeddel weyn oo ku yimid loolanka siyaasadeed ee Geeska Afrika.
Muddo soddon iyo shan sano ah, Somaliland waxay ku jirtay xaalad ay si madax-bannaan u maamusho xuduudaheeda, lacagteeda, iyo nidaamkeeda dimuqraadiga ah iyada oo aan helin aqoonsi caalami ah, balse go’aanka dowladda Israel ay ku noqotay dalkii ugu horreeyay ee xubin ka ah Qaramada Midoobay oo si rasmi ah u aqoonsada Somaliland ayaa dumiyay gidaarkii dibloomaasiyadeed ee mudada dheer jiray. “Dhulgariirkan” dibloomaasiyadeed ma saameynayo oo kaliya xidhiidhka labada dhinac, balse wuxuu si toos ah u taabanayaa mabaadi’da soo jireenka ah ee Midowga Afrika, isagoo muujinaya in dawladnimada shaqaynaysa iyo xasilloonida dhabta ahi ay hadda ka miisaan badnaan karaan nidaamyadii hore ee dibloomaasiyadda ee ku dhisnaa xuduudihii sameyska ahaa.
Marka laga eego dhinaca istaraatiijiyadda, iskaashigan dhexmaray Israel iyo Somaliland wuxuu xuddun u yahay loolanka loogu jiro amniga marin-biyoodka Badda Cas iyo marinka muhiimka ah ee Bab el-Mandeb. Maadaama Somaliland ay leedahay xuduud badeed oo dhererkeedu dhan yahay 850km, Israel waxay u aragtaa Hargeysa saaxiib muhiim ah oo gacan ka geysan kara ilaalinta marinada ganacsiga caalamiga ah iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada ka dhasha awooda gobolka.
Tallaabadan ay Israel ku dhiiratay waxay ka dhigaysaa inay noqoto quwaddii ugu horreysay ee jebisa xayndaabka aqoonsi la’aanta, taas oo albaabada u furaysa in waddamo kale ay ku dhiiradaan inay raacaan dhabbe kan la mid ah. Isbeddelkan wuxuu Somaliland ka saarayaa go’doomintii siyaasadeed, isagoo u beddelaya xubin muhiim ah oo ka mid ah amniga iyo dibloomaasiyadda cusub ee ka dhalanaysa badda cas iyo nawaaxigeeda.
Sidaa darted, aqoonsigan rasmi ah wuxuu horseedayaa dhabbe cusub oo dhanka horumarka dhaqaalaha iyo adkeysiga bulshada ah, gaar ahaan dhanka maalgashiga oo markii hore ay adkeyd in la helo. Maadaama Somaliland ay ka baxday aagga khatarta sare leh (High risk zone) ee dhanka sharciga caalamiga ah, waxay hadda awood u leedahay inay soo jiidato nidaamyo maaliyadeed oo casri ah (innovative finance) kuwaas oo lagula tacaalayo isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka deegaanka.
Isbeddelkan wuxuu muujinayaa in aqoonsiga dibloomaasiyadeed uusan ahayn kaliya arrin siyaasadeed, balse uu yahay furaha lagu dhisayo mustaqbal dhaqaale oo sugan oo loogu adeegayo dadka u baahan badbaadada iyo maalgashiga dhabta ah ee Qaranka Jamhuuryadda Somaliland.
Abdirahman Yusuf