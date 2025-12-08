Dhismaha cusub Xarunta Agoomaha Gabiley Oo Xadhiga laga jaray + SAWIRRO

Gabiley,(HargeisaPress) – Xoghayaha Fulinta Dawladda Hoose Gabiley, Mudane Cabdale Muxumed Geele, ayaa maanta si rasmi ah Xadhigga uga jaray Dhisan aha cusub Xarunta Agoomaha ee Gabiley, taas oo muddooyinkii u dambeeyay lagu dhisay dadaal wadajir ah oo lagu xoojinayo adeegyada bulshada nugul ee degmada.
Dhismaha xaruntan waxaa iska kaashaday Dawladda Hoose ee Gabiley, Qurbajoogta Reer Gabiley ee Maraykanka ku nool Iyo Hay’adda Al-Khataab, kuwaas oo si wadajir ah u muujiyay in taageerada agoonta iyo caruurta danyarta ahi ay tahay masuuliyad wadaag ah oo u baahan isku-duubni iyo samafal joogto ah.
Abokor isaaq oo ka mida qurbajooga gacanta ka gaystay dhimahan ayaa Halkaasi ka hadlay.
Xaruntan cusub ayaa noqon doonta goob lagu daryeelo laguna taageero carruurta Agoomaha ah.