Dhawaaqa Wasiir iyo Aamusnaanta Xukuumadda Somaliland!

𝖲𝗁𝖺𝗅𝖺𝗒, 𝗐𝖺𝗑𝖺 𝖻𝗎𝗅𝗌𝗁𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗈𝗈 𝗀𝖺𝖺𝖽𝗁𝖺𝗒 𝗁𝖺𝖽𝖺𝗅 𝗄𝖺𝗌𝗈𝗈 𝗒𝖾𝖾𝖽𝗁𝖺𝗒 𝖶𝖺𝗌𝗂𝗂𝗋𝗄𝖺 𝖠𝗋𝗋𝗂𝗆𝖺𝗁𝖺 𝖣𝗂𝖻𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈, 𝖠𝗑𝗆𝖾𝖽 𝖬𝖺𝖼𝖺𝗅𝗅𝗂𝗇 𝖥𝗂𝗊𝗂, 𝗈𝗈 𝗒𝗂𝖽𝗁𝗂:
“𝐵𝑜𝑜𝑞𝑎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑊 𝑋𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑒𝑒 𝐿𝑎𝑎𝑠𝑐𝑎𝑎𝑛𝑜𝑜𝑑 𝑤𝑎𝑥𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑑𝑑𝑒𝑦𝑛 𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑖𝑑𝑛𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑜𝑚𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑎, 𝑤𝑎𝑥𝑎𝑦𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑜 𝑎𝑓𝑗𝑎𝑟𝑡𝑎𝑦 𝑔𝑜𝑜𝑛𝑖-𝑢-𝑔𝑜𝑜𝑠𝑎𝑑𝑘𝑎.”
𝖧𝖺𝖽𝖺𝗅𝗄𝖺𝗇𝗂 𝗐𝖺𝗑𝖺 𝗎𝗎 𝗄𝗎 𝗊𝗈𝗍𝗈𝗆𝖺𝖺 𝖺𝗋𝖺𝗀𝗍𝗂 𝗂𝗒𝗈 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽 𝖺𝗒 𝗄𝖺 𝗆𝗂𝖽𝖺𝗒𝗌𝖺𝗇 𝗒𝗂𝗁𝗂𝗂𝗇 𝗑𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝗂𝖽𝗂𝗁𝗂𝗂 𝗄𝖺𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗆𝖻𝖾𝖾𝗒𝖺𝗒 𝖾𝖾 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈 tan 𝗂𝗒𝗈 𝗆𝖺𝗋𝗄𝗂𝗂 𝖺𝗒 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗂𝖻 𝗎𝗅𝖺 𝗌𝗈𝗈 𝗇𝗈𝗊𝗈𝗍𝖺𝗒 𝗆𝖺𝖽𝖺𝗑-𝖻𝖺𝗇𝗇𝖺𝖺𝗇𝗂𝖽𝖾𝖾𝖽𝖺. 𝖶𝖺𝗋𝗊𝖺𝖽𝖽𝗂𝗂 𝖷𝖺𝗌𝖺𝗇 𝖲𝗁𝖾𝖾𝗄𝗁 𝖾𝖾 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺, 𝗊𝗈𝗋𝗌𝗁𝖺𝗁𝖺 𝗌𝗈𝖼𝖽𝖺𝖺𝗅𝗄𝖺 𝖱𝖶 𝖷𝖺𝗆𝗌𝖾 𝗂𝗒𝗈 𝖿𝗂𝖼𝗂𝗅𝗅𝖺𝖽𝖺 𝗆𝖺𝖺𝗆𝗎𝗅𝗄𝖺 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈 𝗐𝖺𝗑𝖺𝗒 𝖽𝗁𝖺𝗆𝗆𝖺𝖺𝗇𝗍𝗈𝗈𝖽 𝗆𝗎𝗎𝗃𝗂𝗇𝖺𝗒𝖺𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗅𝖺𝖺𝖽𝖽𝖺 𝗂𝗒𝗈 𝖽𝖺𝗀𝖺𝖺𝗅𝗄𝖺 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈 𝖾𝖾 𝗄𝖺 𝖽𝗁𝖺𝗇𝗄𝖺 𝖺𝗁 𝗊𝖺𝗋𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽.
𝖡𝗎𝗅𝗌𝗁𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗐𝖺𝖺 𝗂𝗇𝖺𝗒 𝖿𝖺𝗁𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗅𝖺𝖺𝖽𝖽𝖺 𝗄𝖺 𝗍𝖺𝖺𝗀𝖺𝗇 𝗀𝗈𝖻𝗈𝗅𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗈𝗅 𝗂𝗒𝗈 𝖲𝖺𝗇𝖺𝖺𝗀 𝗆𝗎𝖽𝖽𝗈 𝗌𝖺𝖽𝖾𝗑 𝗌𝖺𝗇𝗈 𝖺𝗁 𝖺𝗒 𝗍𝖺𝗁𝖺𝗒 𝗊𝗈𝗋𝗌𝗁𝖾 𝖺𝖻𝖺𝖺𝖻𝗎𝗅𝖺𝗇 𝗈𝗈 𝗅𝖺𝗀𝗎 𝖽𝗁𝖺𝖺𝗐𝖺𝖼𝖺𝗒𝗈 𝗀𝗎𝗎𝗅𝗂𝗁𝗂𝗂 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖾𝖾𝖽 𝖾𝖾 𝖺𝗒 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗀𝖺𝖺𝖽𝗁𝖺𝗒, 𝗀𝖺𝖺𝗋 𝖺𝗁𝖺𝖺𝗇 𝗑𝗂𝖽𝗁𝗂𝗂𝖽𝗁𝗄𝗂𝗂 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺 𝗂𝗒𝗈 𝗌𝗈𝖼𝖽𝖺𝖺𝗅𝗄𝗂𝗂 𝗍𝖺𝖺𝗋𝗂𝗂𝗄𝗁𝗂𝗀𝖺 𝖺𝗁𝖺𝖺 𝖾𝖾 𝖬𝖺𝖽𝖺𝗑𝗐𝖾𝗒𝗇𝖾 𝖬𝗎𝗎𝗌𝖾 𝖡𝗂𝗂𝗑𝗂 𝖻𝗂𝗌𝗁𝗂𝗂 𝖬𝖺𝗋𝖼𝗁 𝟤𝟢𝟤𝟤.
𝖦𝗎𝗎𝗅𝖺𝗁𝖺𝖺𝗌 𝗐𝖺𝗑𝖺𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗂𝖽 𝖺𝗁𝖺𝖺:
• 𝖬𝖺𝗋𝗄𝗂𝗂 𝗎𝗀𝗎 𝗁𝗈𝗋𝗋𝖾𝗒𝗌𝖺𝗒 𝖾𝖾 𝗊𝖺𝖽𝗂𝗒𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗅𝖺𝗀𝗎 𝗀𝗈𝗋𝖿𝖾𝖾𝗒𝗈 𝖿𝖺𝗀𝖺𝖺𝗋𝖺𝗒𝖺𝖺𝗌𝗁𝖺 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺.
• 𝖶𝖺𝗑𝖺 𝗁𝗂𝗋𝗀𝖺𝗅𝖺𝗒 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖼𝗂𝗀𝖺 𝗂𝗌𝗄𝖺𝖺𝗌𝗁𝗂𝗀𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗒𝗈 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺 (𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖯𝖺𝗋𝗍𝗇𝖾𝗋𝗌𝗁𝗂𝗉 𝖠𝖼𝗍).
• 𝖶𝖺𝗑𝖺 𝗅𝖺 𝗁𝗈𝗋𝗄𝖾𝖾𝗇𝖺𝗒 𝖢𝗈𝗇𝗀𝗋𝖾𝗌𝗌-𝗄𝖺 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂𝗌𝖾 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖼𝗂𝗒𝖾𝖾𝖽 𝗅𝖺𝗀𝗎 𝖺𝗊𝗈𝗈𝗇𝗌𝖺𝗇𝖺𝗒𝗈 𝗆𝖺𝖽𝖺𝗑𝖻𝖺𝗇𝗇𝖺𝖺𝗇𝗂𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 (𝖱𝖾𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼 𝗈𝖿 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖨𝗇𝖽𝖾𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖠𝖼𝗍).
• 𝖬𝖺𝗌𝗎𝗎𝗅𝗂𝗒𝗂𝗂𝗇 𝗌𝖺𝗋𝖾 𝗈𝗈 𝖬𝖺𝗋𝖺𝗒𝗄𝖺𝗇 𝖺𝗁 𝖺𝗒𝖺𝖺 𝗌𝖺𝖿𝖺𝗋𝗋𝗈 𝗋𝖺𝗌𝗆𝗂 𝖺𝗁 𝗄𝗎 𝗒𝗂𝗆𝗂𝖽 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖻𝗈𝗈𝗊𝖺𝗌𝗁𝖺𝖽𝖺𝖺 𝗄𝖺 𝖽𝗂𝖻.
• 𝖲𝖺𝗑𝖺𝖺𝖿𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖼𝖺𝖺𝗅𝖺𝗆𝗄𝖺 𝗈𝗈 𝖺𝗊𝗈𝗈𝗇𝗌𝖺𝗍𝖺𝗒 𝗆𝗎𝗁𝗂𝗂𝗆𝖺𝖽𝖽𝖺 𝗂𝗌𝗍𝗂𝗋𝖺𝖺𝗍𝗂𝗂𝗃𝗂𝗀𝖺 𝖺𝗁 𝖾𝖾 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗎 𝗅𝖾𝖾𝖽𝖺𝗁𝖺𝗒 𝖣𝖺𝗇𝖺𝗁𝖺 𝖬𝖺𝗋e𝗒𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺.
𝖧𝖺𝖽𝖺𝗅𝗅𝖺𝖽𝖺 𝖥𝗂𝗊𝗂 𝗂𝗒𝗈 𝗊𝗈𝗋𝗌𝗁𝖺𝗁𝖺 𝖷𝖺𝗆𝗌𝖾 𝗐𝖺𝖺 𝖼𝖺𝖽𝖽𝖺𝗒𝗇 𝗄𝖺𝗅𝖾 𝗈𝗈 𝗆𝗎𝗎𝗃𝗂𝗇𝖺𝗒𝗌𝖺 𝗌𝗂𝖽𝖺 𝖼𝗈𝗅𝖺𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗈𝗅 𝗂𝗒𝗈 𝖲𝖺𝗇𝖺𝖺𝗀 𝗅𝗈𝗈𝗀𝗎 𝖺𝖽𝖾𝖾𝗀𝗌𝖺𝗇𝖺𝗒𝗈 𝗂𝗇 𝗅𝖺𝗀𝗎 𝗐𝗂𝗂𝗊𝗈 𝗆𝗂𝖽𝗇𝗂𝗆𝖺𝖽𝖺 𝖽𝗁𝗎𝗅𝖾𝖾𝖽 𝖾𝖾 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽, 𝗅𝖺𝗀𝗎𝗇𝖺 𝖽𝗁𝖺𝖺𝗐𝖺𝖼𝗈 𝗌𝗎𝗆𝖼𝖺𝖽𝖽𝖺 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖾𝖾𝖽 𝖾𝖾 𝖼𝖺𝖺𝗅𝖺𝗆𝗄𝖺 𝖺𝗒 𝗄𝗎 𝗅𝖾𝖾𝖽𝖺𝗁𝖺𝗒.
𝐌𝐚𝐰𝐪𝐢𝐟𝐤𝐚 𝐊𝐮𝐥𝐦𝐢𝐲𝐞:
𝖷𝗂𝗌𝖻𝗂𝗀𝖺𝗒𝗀𝖺 𝖪𝗎𝗅𝗆𝗂𝗒𝖾 𝗐𝖺𝗑𝖺 𝗎𝗎 𝗆𝖺𝗋 𝗐𝖺𝗅𝖻𝖺 𝗎 𝗍𝖺𝖺𝗀𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗁𝖺𝗒 𝗂𝗅𝖺𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺, 𝖽𝗂𝖿𝖺𝖺𝖼𝖺 𝗊𝖺𝗋𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽, 𝗂𝗒𝗈 𝖽𝖾𝖽𝖺𝖺𝗅𝗄𝖺 𝗁𝖾𝗅𝗂𝗍𝖺𝖺𝗇𝗄𝖺 𝖺𝗊𝗈𝗈𝗇𝗂𝗌 𝖻𝗎𝗎𝗑𝖺 𝗈𝗈 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖾𝗌𝗁𝗈, 𝗑𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝖺𝖽𝖽𝖺𝗇𝖺 𝗄𝗎 𝗍𝖺𝖺𝗀𝖾𝖾𝗋𝖺𝗒𝖺𝖺 𝗍𝖺𝗅𝗅𝖺𝖺𝖻𝗈 𝗄𝖺𝗌𝗍𝖺 𝗈𝗈 𝖺𝗒 𝗄𝗎 𝗑𝖺𝗊𝗂𝗂𝗃𝗂𝗇𝖺𝗒𝗌𝗈 𝗊𝗈𝖽𝗈𝖻𝖺𝖺𝖽 𝗄𝗈𝗋 𝗄𝗎 𝗑𝗎𝗌𝖺𝗇. 𝖨𝗇𝗄𝖺𝗌𝗍𝖺 𝗈𝗈 𝗆𝗎𝗑𝖺𝖺𝖿𝗂𝖽𝗄𝖺 𝗆𝖺𝖺𝗇𝗍𝗎 (𝗆𝗎𝖼𝖺𝖺𝗋𝖺𝖽𝗄𝗂𝗂 𝗌𝗁𝖺𝗅𝖺𝗒) 𝖺𝖺𝗇𝖺𝗒 𝗀𝖺𝗋𝖺𝖻 𝗌𝗂𝗂𝗇 𝗑𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝖺𝖽𝖽𝗂𝗂 𝖪𝗎𝗅𝗆𝗂𝗒𝖾 𝗀𝖺𝖺𝗋 𝖺𝗁𝖺𝖺𝗇 𝗆𝗎𝖽𝖽𝖺𝖽𝗂𝗂 𝖺𝗒 𝗌𝗈𝖼𝗈𝗍𝖺𝗒 𝖼𝗈𝗅𝖺𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖻𝖺𝗋𝗂𝗀𝗎 𝗂𝗒𝖺𝗀𝗈𝗈 𝗆𝖺𝗋𝖺𝗋 𝖻𝖺𝖽𝖺𝗇 𝖽𝗈𝗈𝗋𝖻𝗂𝖽𝖺𝗒 𝖽𝖺𝗇𝗈 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖾𝖾𝖽 𝗈𝗈 𝗀𝖺𝖺𝗋 𝖺𝗁.
𝐌𝐚𝐰𝐪𝐢𝐟𝐤𝐚 𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚:
𝖷𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝖺𝖽𝖽𝖺 𝗆𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺 𝗐𝖺𝗑𝖺 𝖺𝗒 𝗎 𝗆𝗎𝗎𝗊𝖺𝗍𝖺 𝗂𝗇 𝖺𝗒 𝗊𝖺𝖺𝖽𝖺𝗍𝖺𝗒 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽 𝖺𝗁 “𝑠𝑢𝑔 𝑜𝑜 𝑑ℎ𝑎𝑤𝑟” (𝐬𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐚𝐢𝐭), 𝗍𝖺𝖺𝗌 𝗈𝗈 𝗁𝖺𝗅𝗂𝗌 𝗄𝗎 𝖺𝗁 𝖲𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖠𝗋𝗂𝗆𝖺𝗁𝖺 𝖣𝗂𝖻𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖾𝖾 𝖽𝖺𝗅𝗄𝖺. 𝖷𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝖺𝖽𝖽𝗎 𝗐𝖺𝖺 𝗂𝗇𝖺𝗒 𝗀𝗈’𝖺𝖺𝗆𝗈 𝖼𝖺𝖽 𝗄𝖺 𝗊𝖺𝖺𝖽𝖺𝗍𝗈 𝗍𝖺𝗅𝗅𝖺𝖺𝖻𝗈𝗈𝗒𝗂𝗇𝗄𝖺 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈 𝗄𝖺 𝗂𝗆𝖺𝗇𝖺𝗒𝖺, 𝖻𝗎𝗅𝗌𝗁𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽𝗇𝖺 𝗌𝗂 𝗃𝗈𝗈𝗀𝗍𝗈 𝖺𝗁 𝗎𝗅𝖺 𝗐𝖺𝖽𝖺𝖺𝗀𝗍𝗈 𝗆𝗈𝗐𝗊𝗂𝖿𝗄𝖾𝖾𝖽𝖺 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖾𝖾𝖽 𝖾𝖾 𝗅𝖺 𝗑𝗂𝖽𝗁𝗂𝗂𝖽𝗁𝖺 𝖠𝗋𝗂𝗆𝖺𝗁𝖺 𝖣𝗂𝖻𝖺𝖽𝖽𝖺.
𝐌𝐚𝐱𝐚𝐚 𝐥𝐚 𝐁𝐮𝐥𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐝𝐛𝐨𝐨𝐧?
𝖲𝗁𝖺𝖼𝖺𝖻𝗄𝖺 𝗐𝖺𝖺 𝗂𝗇 𝗎𝗎 𝖿𝖺𝗁𝗆𝖺𝖺 𝗂𝗇 𝗊𝖺𝗋𝖺𝗇𝗇𝗂𝗆𝖺𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽 𝗀𝖺𝖺𝖽𝗁𝖺𝗒 𝗁𝖾𝖾𝗋 𝖺𝖺𝗇𝖺𝗒 𝗐𝖺𝗑𝖻𝖺 𝗒𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇 𝖻𝗈𝗈𝗊𝖺𝗌𝗁𝗈 𝗁𝖺𝗅 𝗆𝖺𝗀𝖺𝖺𝗅𝗈 𝗅𝖺𝗀𝗎 𝗍𝖺𝗀𝗈 𝗂𝗒𝗈 𝗁𝖺𝖽𝖺𝗅𝗅𝗈 𝖺𝖺𝗇 𝗑𝖺𝗊𝗂𝗂𝗊𝖽𝖺 𝗐𝖺𝗑𝖻𝖺 𝗄𝖺 𝖻𝖾𝖽𝖾𝗅𝖺𝗒𝗇 𝗈𝗈 𝗆𝖾𝖾𝗅𝖺𝗁𝖺 𝗆𝖺𝖽𝖺𝗑𝖽𝖺 𝖬𝗎𝗊𝖽𝗂𝗌𝗁𝗈 𝗄𝖺 𝗒𝗂𝖽𝗁𝖺𝖺𝗁𝖽𝖺𝖺𝗇. 𝖶𝖺𝗑𝖺𝖺 𝗅𝗈𝗈 𝖻𝖺𝖺𝗁𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗁𝖺𝗒 𝗆𝗂𝖽𝗇𝗂𝗆𝗈, 𝗂𝗌𝗄𝗎 𝖽𝗎𝗎𝖻𝗇𝗂, 𝗂𝗒𝗈 𝗂𝗇 𝗊𝗈𝖿 𝗄𝖺𝗌𝗍𝖺 𝗊𝖺𝖺𝗍𝗈 𝗆𝖺𝗌’𝗎𝗎𝗅𝗂𝗒𝖺𝖽𝖽𝖺 𝖽𝗂𝖿𝖺𝖺𝖼𝖺 𝗆𝖺𝖽𝖺𝗑𝖻𝖺𝗇𝗇𝖺𝖺𝗇𝗂𝖽𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗂𝗅𝖺𝗇𝖽, 𝗑𝗎𝗄𝗎𝗎𝗆𝖺𝖽𝖽𝖺𝗇𝖺 𝗅𝖺𝗀𝗎𝗅𝖺 𝗑𝗂𝗌𝖺𝖺𝖻𝗍𝖺𝗆𝗈 𝗌𝗂𝗒𝖺𝖺𝗌𝖺𝖽𝖽𝖾𝖾𝖽𝖺 𝖺𝗋𝗋𝗂𝗆𝖺𝗁𝖺 𝖽𝗂𝖻𝖾𝖽𝖽𝖺.
Waxaa qoray, Wasiirkii hore ee Isgaadhsiinta Somaliland Cabdiweli Cabdillaahi Sheekh Suufi.