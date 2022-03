“Dhaqankeenii hore waxaynu ahayn beel iyo qoys waxaynu u gudubnay qaran…”

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda Hawlaha guud, dhulka iyo guriyaynta Somaliland ayaa sheegay in dhaqankeenii hore aynu bulsho ahaan qaabka loo dhisnaa aynu ahayn beel iyo qoys.

Hase yeeshee in markii beelihii ay isku tegeen la abuuray qaran oo aynu u gudubnay, isla markaana beelihii oo dhan inta ay isku tegeen ay samaysteen qaran.

Wasiir C/laahi Abokor Siciid, waxa uu xusay in samaysankaa qaranka kadib ay jirayso xidhiidhka uu qaranku la yeelanayo caalamka.

Sidaas darteedna uu markaa imanayo nidaamka hogaamineed, iyadoo taasina ay ka dhalanayso in lala yimaado siyaasadda hogaamineed ee aad caalamka ku wajahayso.

Wasiirka hawlaha guud waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay madal lagu soo bandhigayay buugga Gadhwadeen oo lagu soo bandhigay caasimadda Hargaysa.

DAAWO: Hadalkii Wasiir C/laahi Abokor:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.