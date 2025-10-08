DEDDEG: Fanaanad Sahra Cali Xassan oo xaaladeeda Caafimaad iyo Duruufteeda Nololeed laga Dayrinaayo

Hargeysa– Waxaa dhawaan la Ila wadaagay ama la iga xog waramamay xaalada fanaanad Sahra Cali Xassan oo la tacaalaysa xaalad caafimaad iyo duruufo nololeed oo aad qalafsan, waxaanan jeclaystay in aan bulshada Somaliland qaybaheeda kala duwan uga xog waramo duruufaha caafimaad iyo kuwa nololeed ee la soo dersay fanaanad Sahra Cali Xassan iyo war bixin kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkeeda.
WAA TUMA SAHRA CALI XASSAN:
Sahra Cali Xassan waa mid ka mid ah fanaaniinta heer qaran, ka tirsanayd kooxdii Danan Hargeisa, kooxdaas oo ay ku biirtay sanadkii 1983 dii, waxaanay ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay kooxdaas, iyada oo ka qayb qaadatay riwaayado iyo bandhig faneedyo waawayn.
Waxay Atariishada koowaad ka ahayd riwaayadii Ikhtiyaarka Ruuxa, curintii AHN Cumar Boots-Booto sanadkii 1987 dii. Waxa ka mid ahaa heesihii ku jiray riwaayadaa heesta caan ka ah ee “mataantii Jacaylka” oo wada qaadeen AHN Maxamed Faarax, macalinkii, fanaankii iyo mulaxankii reer Goljano.
Sidoo kale Isla sanadkaa 1987 kii Sahra Cali Xassan, waxay atariishada kiowaad ka ahayd rieaayad aad u caanaha baxday oo aan filaayo in ay ahayd riwaayadii ugu horaysay ee kooxda Danan Hargeisa ay ka dhigto Theatre ka Hargeisa. Rieaayadaa waxa la odhan jiray “War Ma Hayside Aduun Waa Weger” waxaa sameeyay abwaankii caanka ahaa Xassan Qawdhan Yusuf.
Waxaana lagu xusuusan kataa majaajilooyinkii ay qaybta ka ahayd ee jilayaasha kusoo shaac baxay ay ka mid ahaayeen Cabdi Haybe Laambad iyo Muraad.
Sahra Cali Xassan waxa kale oo ay kaalin hormood ah ka ahayd bandhig faneedkii wacdaraha badnaa ee Axmed Mooge Liibaan ku qabtay Stadium ka Mogadishu sanadkii 1987 ee kooxda Danan ay kaga yaabsatay Xamar. Wuxuu ahaa bandhigaasi kii ugu horeeyay ee lagu qabto Stadium, waqti weliba xaalada siyaasadu aad u cakirnayd.
Aan soo koobo qoraalka e, ka dib dagaaladii dhacay 1988 kii bishii May 27 keedii iyo 31 keedii ee jabhadii Xaq u dirirka ahayd ee SNM kusoo qaaday magaalooyinka Hargeisa iyo Burco, Sahra Cali Xassan waxay safka hore kaga jirtay dhalinyaradii is urursaday, is abaabulay iyo odayaashii abwaanada ahaa ee dhiiri-gelinta, wacyi-gelinta iyo guubaabada la daba taagnaa dhalintii halgamaysay.
Waxa la ii sheegay in Sahra Cali Xassan iyada oo umul ah ay ka mid ahayd kooxdii jiidaha cadowga la isku hor fadhiyo iyo fagaarayaasha shacabka lagu wacyi gelinaayo soo wada maray min Barri ilaa Galbeed.
Waxaa ka mid ah heesaha halganka ee Sahra Cali Xassan ay kaga qayb gashay halganka heesta caanka ah ee “Mujaahid Allaystay” oo ka mid ahayd riwaayad halgameed uu curiyay AHN Cali Sugule (Dun Carbeed).
Iyo heestii kale, oo aan aniga si gaar ah ii taaban jirtay, Waa heestii odhan jirtay: “Dhuxul dambas huwan ku dhac, car wir ku dhac, dhamac lagu gubtay, car wir ku dhac. Dhalintii halgamaysay, dhiiraneyaasha”.
Idiin sheegi maayo mana soo koobi karo magacyada fanaaniintii halganka ka qayb qaatay iyo abwaaniintii suugaanta curinaayay, intii dhimatay Alle ha u naxariisto inta noolna caafimaad sareecan ah Rabbi ha siiyo, waxaa se nuxurka qoraalkaygani yahay in kow: in Sahra Cali Xassan ahayd mid ka mid ah hablihii foolaadka ahaa ee aadka u firfircoonaa dhanka fanka iyo dhanka halgankaba.
NOLOSHA SAHRA CALI XASSAN
Sahra Cali Xassan Waa gabadh reer Somaliland ah, ciyaala Sh. Madar iyo Goljano, Waa gooyo dhashay 12 caruur ah. 4 ka mid ah caruurteedu way saqiireen, gabadheedii curadna iyada oo gashaanti ay bay geetiyootay.
Todobada caruur ah ee nool ee ay hooyada u tahay, wiilka ugu wayni wuu tahriibay. Si wiilkaas tahriibay ay Magafaha uga badbaadisona waxa ay iibisay dhul iyo hanti wixii ay lahayd. Balse nasiib daro wiilkaasina wuxuu ku cidhan yahay jeel ku yaala jariirada Malta.
Sahra waxay u dhaxday AHN Cabdi Maxamed Jaamac, oo loo garan ogaa Cabdi Yare. Wuxuu ninkii kooxda Danan organ ka ama (keyboard) u tumi jiray kooxdaa. Illaahay ha u naxariisto.
Sahra waxaa ku kulmay duruufo awoodeeda ka maxsan oo ay ka mid tahay hooyobimo haysata caruur agoon ah.
Kelamada duruuf oo aan qoraalkaygan dhawr jeer adeegsaday aan macneeyo:
Duruuf Waa kelmad carabi ah laakiin macnaheedu yahay darafyo ama dhinacyo. Afka English kana waxa u dhiganta “trying to make ends meet” marka dantaada iyo awoodaadu is gaadhi waayaan ayaa la yidhaa duruuf. Afka Soomaaligana Hal-ku-dhig baa wuxuu ahaa “Dan iyo Xarago is wayday”
Sahra Cali Xassan iyada oo ka mid ah fanaaniinta Somaliland kuwooda ugu foolaadsan, hadana duruufahaa aan kit ku xusay baa sabab u ah in ay ka gaabiso kaalinteedii mu sharaf ahayd ee ay ku lahayd bulshada. Maxaa wacay – Dan iyo xaragaa is wayday.
CAAFIMAADKA
Sahra Cali Xassan in mudo ah ba waxa ay la tacaalaysay xanuuno is dul huwan, Macaan, Dhiig-kar, Beer-Subag iyo Xameetida oo ku xumaatay. Waxa ay u baahantay daryeel caafimaad oo deg deg ah iyo daryeel nafeed oo deg deg ah.
Qoraalkan oo aan fasax uga haysto Sahra Cali Xassan in aan ku baahiyo baraha bulshada waxaan ugu baaqayaa dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada in gabadha walaasheen ah loo gurmaro, la caawiyo. Si khaas ah waxaan Ila hadlayaa bahda fanka, bahda war-baahinta, bahda Sports ka, masuuliyiinta dawlada hoose, oo uu ugu horeeyo Mayor Abdikariim Axmed Mooge, dhalinyarada reer Somaliland in ay warkaa is gaadhsiiyaan.
Dhamaan TV yada, oo uu ugu horeeyo TV ga Qaranku, Horn cable TV, MM Somali TV iyo TV yada kale iyo bogaga Social Media ee Somaliland ka hawl gala in ay naga caawiyaan sidii fariintayadan ay u xambaari lahaayeen nooguna samayn lahaayeen exposure aanu caawimo ugu raadinayno Sahra Cali Xassan.
Wa Billaahi Tawfiiq
W/q: Yassin Ismail
Fadlan halkan kala xidhiidha Fanaanada
0634133710