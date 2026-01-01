“ Dawlado kale oo badan ayaa dhawaan ictiraafi doona Jamhuuriyadda Somaliland ” Madaxweynaha JSL

Hargeysa,(HargeisaPress) – Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa sheegay in dowlado kale oo badan ay dhawaan ictiraafi doonaan Somaliland.
Kadib aqoonsigii Israa’iil, xiisadda gobolka ayaa mar kale cirka isku shareertay, iyadoo dowladda Soomaaliya ay si weyn uga cadhootay tallaabada Israa’iil. Hase yeeshee, Madaxweyne Cirro ayaa sheegay in aqoonsigu aanu ku koobnayn Israa’iil oo keliya, balse ay jiraan dalal kale oo dhowaan ku dhawaaqi doona ictiraafka Somaliland.
“Waxaan ugu bushaaraynayaa shacabka in dowlado kale oo badan ay ku soo jiraan waddada, isla markaana ay inna ictiraafi doonaan, haddii Alle idmo. Ciddii ka xun ictiraafka Somaliland waxaan leeyahay danihiinna ku ekaada, Somaliland ictiraafkeeda cid joojin karta ma jirto,” ayuu yidhi Madaxweyne Cirro.
Waxa uu sheegay in dowlado badan oo cadaw ku ah Somaliland ay maanta soo shaac baxeen, balse Somaliland aanay cidna cadaw u ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu xusay in shacabku u baahan yahay in ay ogaadaan dowladaha cadawga ku ah Somaliland, isla markaana ay cadaw u aqoonsadaan.
Inkasta oo Madaxweynuhu aanu faahfaahin dowladaha uu cadawga u aqoonsaday, haddana dowladaha sida adag uga soo horjeestay aqoonsiga Somaliland waxa ugu mudan Masar, Jabuuti, iyo Turkiga, kuwaas oo si cad uga horyimid aqoonsiga Somaliland.
Somaliland ayaa shalay wadatashi ugu yeedhay wakiilkeeda dalka Jabuuti, taas oo muujinaysa in xidhiidhka labada dhinac aanu wanaagsanayn wakhtigan. Jabuuti ayaa si adag uga hor timid xidhiidhka Israa’iil iyo Somaliland doodii u dambaysay ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Ugu dambayn, Madaxweynaha ayaa shacabka ugu baaqay in ay amnigooda ilaashadaan, isla markaana qof kasta oo muwaadin ahi noqdo ilaaliye iyo sirdoon. Waxa uu sidoo kale u mahadceliyay qaybaha kala duwan ee bulshada, sida culimada iyo xisbiyada siyaasadda, taageerada ay u muujiyeen xidhiidhka Israa’iil.