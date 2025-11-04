Dawladda Oo ku dabajirta soo qabashada nin Chines ah oo lacago ka dhacay shacabka Somaliland

Hargeysa,(HargeisaPress) – Guddoomiyaha Baanka Dhexe JSL Cabdinasir Axmed Hirsi, ayaa faahfaahin ka bixiyey application nin Chines ah uu shacabka Somaliland kaga dhacay lacago badan oo malaayiin dollar ah, waxaana uu tilmaamay in ninkaas oo dalka ka baxsaday soo qabashadiisu ay meel wanaagsan marayso halka la xidhay nin kale oo Chines ah iyo kuwa kale oo asal ahaan reer Somaliland ah.
Lacagaha lagu dhacay Applicationkaas oo la yidhaa AGO, ayaa guddoomiyahu sheegay inay gaadhayso $2,700,000 dollar, taas oo saamaysay 130 qof oo muwaadiniin reer Somaliland ah oo doonayey inay si fudud ku taajiraan.
Ninka Chines ka ah, ayaa galay wadanka Kiiniya oo uu u wareejistay lacagahii uu ka dhacay shacabka Somaliland isaga oo isticmaalaya Akoono iyo Taleefano ka diiwaangashan Soomaaliya, waxaana dabagal xoogan oo Baanka Dhexe iyo dawladdu ba ay wadeen muddooyinkii dambe ay xidhiidho arrintan kala sameeyeen wadamada Kiiniya iyo China, waxaana hada meel wanaagsan maraysa soo qabashada ninka Chines ka ah.
“Kiisaskii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacaa waxay ahaayeen kiiska la yidhaa AGO, waxa ku lug lahaa nin Chines ah iyo dad kale oo ah muwaadiniin dalka u dhashay, muddo toddoba bilood ah ayuu socday illaa $2,700,000 oo dollar baa dadka laga ga dhacay, 130 qof oo muwaadiniin ah ayuu saameeyey”. Ayuu yidhi Mudane Cabdinaasir Axmed Xirsi.