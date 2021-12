D/Hoose Ee Hargaysa Oo Soo Bandhigtay Gaadiid iyo Qalab

Hargaysa (HP): Dawladda hoose ee caasimadda Hargaysa ayaa maanta soo bandhigtay Gaadiid tiro badan iyo qalab kala duwan oo ay soo iibsatay oo lagaga shaqayn doono horumarinta caasimadda.

Waxaana ka qayb galay soo bandhigista qalabkaasi iyo gaadiidkaasi madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo ay wehelinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirrada iyo madaxda iyo masuuliyiinta mashruuca JPLG-ga, iyo maamulka dawladda hoose ee Hargaysa.





Waxaanay fagaaraha beerta Xoriyadda ee magaaladda Hargaysa ay dawladda hoose ku soo bandhgtay qalab iyo gaadiid ay dawladda hoose ee Hargaysa soo iibsatay oo ay ka maalgelisay cashuurtii dadweynaha laga qaaday.

Lacagta lagu soo iibiyay qalabkaasi iyo gaadiidkaasi ayaa 70% ka mid ah ay bixday dawladda hoose ee Hargaysa, waxaana sii maalgeliyay lacagtaasi baanka dhexe ee Somaliland sida uu sheegay maayar ku-xigeenka Hargaysa.

Gaadiidkaasi waxaa ka mid ah laba Cagaf, oo nooca 5 boqol ee waaweyn ah, hal Grader ah oo weyn oo 180 ah, 9 baabuur ama Xaajiyadood oo dhamaantoodba cusub, hal gaadhi oo mid loogu tallo galay maayar ku-xigeenka caasimadda.

6 Cagafyadda loo yaqaano zino-truck oo weyn, oo noocii loogu tallo galay waddooyinka in ay ka shaqeeyaan ah, hal Booyad ah, oo ah kuwa rusheeya waddooyinka marka la dhisayo, oo nooca ugu waaweyn ah.

Qalabkaasi iyo qalab kaloo soo socda oo fara badan, waxaa loogu tallo galay in lagaga shaqeeyo caasimadda Hargaysa.

8-da baabuur ee Xaajiyadaha ah waxaa kala leh 8-da degmo ee caasimadda, iyadoo degmo kastaaba gaadhigeedda gaarka ah ayay leedahay. Halka Cagafyadda qorshuhu yahay in degmo kastaaba Cagafteedda iyo qalabkii loogu tallo galay in ay degmo ahaan hesho.





Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa soo kormeeray mashaariicaha kala duwan ee ay dawladda hoose ee Hargaysa ka waddo caasimadda, gaar ahaana mashaariicda laga maalgeliyo JPLG-ga.

Waxaanu madaxweyne ku-xigeenku isla maanta dhagax dhigay waddo Laami ah oo dhererkeedu dhan yahay 10KM oo ay hirgelinayso dawladda hoose ee Hargaysa.

C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo ah guddoomiyaha guddiga mashruuca JPLG-ga ayaa ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray mashruucaasi, iyo mashaariicda ay hirgelisay dawladda hoose ee Hargaysa, iyo gaadiidkan ay soo iibsatay ba.



Geesta kale madaxweyne ku-xgeenku waxa uu sheegay in dawladaha hoose ee dalka gaar ahaana caasimadda Hargaysa uu culays weyni ka haysto shaqaalaha oo aad ugu fara badan.

Madaxweyne ku-xigeenka ayaa dawladda hoose ee Hargaysa ku amaanay isbedelka weyn ee ay ka sameeyeen dhinaca nadaafadda caasimadda. Waxaanu sheegay in mudadda kooban ee ay joogeen in ay maareeyeen qaybaha kala duwan ee qashinka Adkaha ah iyo midka Darreeraha ah.

DAAWO: Khudbadii Saylici:





Dhinaca kale maayarka Hargaysa C/kariin Axmed Mooge, ayaa isna ka warbixiyay jidkaasi uu madaxweyne ku-xigeenku dhagax dhigay, iyo mashaariicda kale ee ay wadaan.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.