Dalku Wuxuu Umuuqdaa inuu Galay Muddo Kordhimihii Doorashoyinka Ee inoo Caadada Ahaa.
Xildhibaanadii Doorashada u diyaar garoobay waxaan ugu bushaaraynayaa inay iska nastaan oo hadalada masuuliyiinteena aanay wada qaadan.
Miisaniyadan 2026 ee ay xukuumadu gollaha horygaysay wax qoondo ah ugumay darin diwaangalinta iyo kharashkii doorashadaba taasina waxay ka dhigantahay inaanay doorasho jirin sanadka 2026 intaas ku biyo caba.
Kaaga sii darane dalkan ma jirto cid kuwada xisaabtanta balanqaadada uu madaxwaynaha ama masuuliyiinta qaranku ay bulshada ugu balanqaadan, sidoo kale dadkeenuna waxii loo sheego maba xasuustaan, waana ta sanabtay inuu masuulkastaa inagula soo dhiirada waxaan jirin inuu bulshada u sheego sababtoo ah cid iswaydiinaysa ama ka damqanaysa ayaan jirin siyaasiguna intaas ayuu ogyhay oo uu marwalba been cad uu bulshada ugu sheegaa!!!
Waxaana xusid mudan in Diwaangalintu ay tahay furaha doorashada kharashkeediina qoondada miisaniyada qaranka kuma jiro, sidoo kale waxaan iyana ku jirin qoondadii miisaniyadii doorashada gollayaasha laftigooda lagu qabanayay kuma jirto, markaas caqli xumaa ninka aaminsan doorasho ayaa la qabayaa.
Allaw Madax Runta Sheegta oo balamaha oofisa oo waajibaadkooda gudata noo door adigu aamiin
Rabbi Tallo u Daa
Gar. Yuusuf Biixi Talo-same