Daladda Ururrada Siyaasadda oo Manja Xaabiyay Dedaalkii Soo Jeedinta Ganacsatada

Hargeysa (Hargeisa Press) – Ururrada Siyaasadda ee dhowaan is diiwaangeliyay, ayaa bayaan kasoo saaray soo jeedinta ganacsatada ee la filayay in ay xal lagu soo afjaro u noqoto khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayay, kaas oo dedaalo hore oo ay galeen Ergooyin iskood isku xilqaamay aannay wax natiijo ah ka keenin.

Hase yeeshee koox ganacsato ah oo toddobaadyadii u danbeeyay ku hawlanaa in xal loo helo khilaafka ragaadiyay Somaliland oo murranka ugu weyni ka taagan yahay doorashooyinka Madaxtooyadda iyo Ururada siyaasadda iyo tartanka axsaabta qaranka, ayaa soo bandhigay soo jeedin ay sheegeen in ay xal u arkaan, iyagoo ku taliyay in labada doorasho mar la wada qabto si aannay dhaqaalaha dalka dhiig-bax ugu noqon, isla markaana meesha looga saaro murranka laysku mari waayay.

Soo jeedintaa, ayay sheegeen in gollayaasha sharciga loo gudbinyo si loo waafajiyo sharciga iyo qaanuunka dalka, waxayna soo jeedintoodu noqotay mid ay dadweynuhu u riyaaqeen, iyadoo durba ay xisbiga mucaaradka ah ee UCID, soo dhoweeyeen soo jeedintaa, balse Ururada siyaasadda ee dhowaan is diiwaangeliyay ayaa ganafka ku dhiftay arrintaa.

Qoraal ay soo wada saareen 13 Urur siyaasadeed oo sheegay in ay ku midoobeen dalladda Ururrada is diiwaangeliyay, waxay ku tilmaameen arrinta soo jeedinta ganacsatada mid aan loo baahnayn, iyagoo ku muujiyay qoraalka ay soo saareen oo ku taariikhaysan 27 August 2022, in doorashada tartanka Ururrada lasoo hormariyo, taas oo ah mawqifkii xukuumaddu taagnayd tan iyo markii murranku ka bilaabmay arrimaha doorashada Madaxtooyadda ee ku beegan 13 November 2022.

Hoos ka akhri qoraalka ay soo saareen 13-ka Urur siyaasadeed.