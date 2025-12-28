Dal iyo dibad waanu u diyaar nahay difaaca Qadiyada Jamhuuriyada Somaliland- Baaq ka soo Baxay Somaliland Global Diaspora Forum (SGDF)

Edmonton – Somaliland Global Diaspora Forum (SGDF) waxay si buuxda u taageeraysaa una soo dhawaynaysaa aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee ay bixisay Dawladda State of Israel.
Aqoonsigani waa tallaabo taariikhi ah oo ka tarjumaysa 34 sano oo halgan, samir, dulqaad iyo adkaysi ah oo ay shacabka Somaliland u galeen dhismaha dawladnimo dimuqraadi ah, nabad iyo xasilooni ku dhisan.
Mudadaas, Somaliland waxay si cad u muujisay kartideeda dawladnimo, iyadoo dhistay:
• Hay’ado dawli ah oo shaqaynaya
• Doorashooyin xor iyo xalaal ah
• Saxaafad xor ah iyo suuq ganacsi furan
• Horumar muuqda oo ku yimid waxbarashada, caafimaadka, iyo kaabayaasha dhaqaalaha
Inkasta oo ay jireen cadaadisyo geopolitics, cunaqabatayn dhaqaale, iyo caqabado badan, haddana Somaliland waxay ku guulaysatay midnimo qaran, adkaysi shacab, iyo naf-hurnimo waddaniyadeed.
Mahadnaq
Somaliland Global Diaspora Forum waxay mahaddaaq iyo bogaadin u diraysaa Dawladda State of Israel go’aanka ay ku aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland, iyadoo rajaynaysa in tallaabadani noqoto mid dhiirrigelisa beesha caalamka inteeda kale in ay qaadaan tallaabooyin la mid ah.
⸻
Baaq Qurba-Joog
Somaliland Global Diaspora Forum waxay ugu baaqaysaa dhammaan qurba-joogta Somaliland:
• In ay garab istaagaan dalkooda iyo dadkooda
• In ay la xiriiraan dawladaha iyo xildhibaanada (MPs) ay ku nool yihiin
• In ay xoojiyaan wacyigelinta caalamiga ah, gaar ahaan baraha bulshada iyo warbaahinta
⸻
Farriin Walaaltinimo
Waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo guud ahaan caalamka in ay doortaan nabad, wada-noolaansho iyo is-ixtiraam ku dhisan xaqiiqada jirta.
⸻
Gabagabo
Qof walba waa Safiir.
Somaliland waa jirtaa, waa dawlad, waana mudan tahay aqoonsi caalami ah.
Mohamud Ahmed Qori
Chairperson
Xiriirka Rasmiga ah – Somaliland Global Diaspora Forum
Guddida Sare ee Golaha SGDF
• Khadar Axmed Xasan – France
📧 globalsomaliland@gmail.com
• Maxamuud Haid (Qori) – Canada
📧 Mhaid911@gmail.com
• Axmedfure – Canada
📧 axmedfure@gmail.com