DAAWO: Khudbadii Madaxweynaha Somaliland Ee Heritage Foundation USA

Washington DC (HP): Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in wadahaladadii Somaliland iyo Soomaaliya ay ka dhanka dowlada Soomaaliya ka socon waayen, isla markaana aan rajo laga qabin in guul laga gaadho.

Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay magaalada Washington, ayaa sheegay in intii ay wadahadaladu socdeen ay dowlada Soomaaliya ku guuldaraysatay in ay ixtiraamto.

Heshiisyadii shirkii London oo ahaa in loo wadahadlo sidii laba dowladood oo siman, isla markaana aanay qodobkaa marnaba dib u eegin.

DAAWO: Khudbadii Madaxweyne Biixi:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.