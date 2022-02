D/Hoose Ee Laascaanood oo Qiimo U Goysay Hudheeladda Cuntadda

Laascaanood(HP): Dawladda hoose ee degmadda Laascaanood ayaa qiimo go’an u jaan goysay hudheeladda cuntadda.

Waxaana loo jaray hudheel kastaba in qiimaha ay dawladda hoose u goysay uu ku iibiyo noocyadda cuntadda bisil.

Kadib shir ay maanta yeesheen maamulka dawladda hoose ee Laascaanood iyo ganacsatadda mulkiileyaasha hudheeladda ayay isla qaateen in qiimahaasi lagu iibiyo cuntadda.

Maayarka Laascaanood C/raxiin Cali Ismaaciil, oo shirkaasi kadib go’aamadda la isla qaatay warbaahinta u akhriyay ayaa sheegay in cidii qiimaha ay u gooyeen wax ka duwan cuntadda ku iibisa in tallaabo laga qaadi doono.

