D/Hoose Ee Hargaysa Oo Dhaqan Gelinaysa Xeerka Maaraynta Qashinka Magaallooyinka

Hargaysa (HP): Dawladda hoose ee caasimadda Hargaysa ayaa shaacisay in la dhaqan geliyay xeerka maaraynta qashinka iyo fayo-dhawrka magaallooyinka Somaliland oo muddo hore la sameeyay.

Xeerka maaraynta qashinka iyo fayo-dhawrka magaallooyinka dalka xeer LR.83/2018 oo muddo hore la sameeyay ayaanan markii hore si buuxda loogu dhaqmi jirin.

Hase yeeshee, wixii hadda ka danbeeya ayaa si buuxda loo dabiqi doonaa xeerkaasi, sida uu shaaciyay maayarka caasimadda Hargaysa oo hadal ka jeediyay shir ay maanta yeesheen maamulka dawladda hoose ee Hargaysa iyo laamaha amaanka ee caasimadda.

Sidoo kale waxaa kulankaas ka qayb galay badhasaabka gobolka Maroodijeex, waxaana guddoominayay maayarka caasimadda Hargaysa C/raxmaan Soltelco.

Maayar Soltelco, ayaa sheegay in mudadii hore ay xeerkaasi ku soo wadeen sidii bulshadda loo bari lahaa, laakiin imika la gaadhay xiligii la dabiqi lahaa.

Waxaanu maayarku bulshadda caasimadda Hargaysa ugu baaqay in ay ku dedaalaan ilaalinta nadaafadda, isla markaana aanay qashinka ku Daadinin meelaha aan haboonayn oo ay shirkadaha qashinka ka shaqeeya u dhiibaan.

Kulankaasi ayuu maayarku ka sheegay in cidii lagu soo cadeeyo in ay ku kacday qashinka oo meello aan haboonayn lagu tuuray in tallaabo laga qaadi doono.

Iyadoo la waafajinayo xeerka maaraynta qashinka iyo fayo-dhawrka magaallooyinka dalka xeer LR.83/2018.

