Congress-ka Mareykanka oo Soo Saaray Go’aan Guul Weyn U Ah Somaliland

Washington (Hargeisa Press) – Guddiyada labada Aqalka ee Congress-ka Mareykanka u qaabilsan Adeegga Ciidamad, ayaa maanta baahiyay qoraalkii ugu dambaeeyey ee Oggolaanshaha Difaaca Qaranka (NDAA) ee misaaniyad sannadeedka 2023.

Waxaa ka mid ah go’aamadan farriin taariikhiya oo ku jirta qaybta 1,275 oo dardar-galinaysa in la helo iskaashi adag oo Mareykanka iyo Somaliland ah dhexmara.

Go’aankan ay soo saareen Guddiyada labada aqal ee Congress-ka Mareykanka, ayaa daba socda booqashadii Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagay dalka Mareykanka.

Halkan ka akhri waxa uu Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka ka yidhi Somaliland:-

1. Wuxuu amrayaa; in Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Waaxda Difaaca ee Mareykanka iyo USAID inay Congress-ka u soo gudbiyaan warbixin sannadle ah oo ay ku faahfaahiyaan kaalmada, wada shaqaynta diblomaasiyadeed iyo amni ee Somaliland.

2. Wuxuu amrayaa; Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Waaxda Difaaca ee Mareykanka inay soo saaraan daraasad ugu dambayn bisha Juun 2023 oo ku saabsan fursadaha kor loogu qaadayo iskaashiga amniga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Somaliland.

3. Wuxu si cad u kala soocay Somaliland iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Soomaaliya.

Waxa xusid mudan in tallaabadan ay qaybo aqalka labadiisa dhinac ahi isla handaafiyeen, in ay furtey waddo cusub oo u fududeyneysaa in ay si ballaadhan u wada shaqeeyan Mareykanka iyo Somaliland.

Hadaba Sidee ayay Somaliland halkan ku soo gaadhay?

1. Wada-hadal joogto ah oo mihnad leh oo aynu la yeelanayno labada dhinac ee Dimoqraadiga iyo Jamhuuriga, kuwaas oo lagu qanciyay mudnaanta waxaynu doodayno.

2. Xeerka iskaashiga Somaliland ee labada geesoodka ah (S.3861), oo bishii March ay soo dejiyeen, ChrisVanHollen iyo SenatorRounds, kuna biiray SenatorWicker ka hor inta aanay Guddida Xidhiidhka Dibadda ee Guurtida u ansixin bishii June. Somaliland si aad ah ayay ugu mahadnaqayaan dhamaantood, gaar ahaana SenatorRisch iyo hoggaanka uu muujiyey, inay bilaabeen dedaalkii lagu aqoonsanayo qiimaha Somaliland in ay Mareykanka u noqon karto saaxiib istiraatiijiya

3. Wax ka bedel uu sameeyay Rep. Chris Smith oo lagu daray Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka oo aqlabiyaduhu ogolaadeen. Waxaan si mug leh ugu mahadcelinaynaa hoggaaminta mudada dheer ee Rep. Smith muujiyey si loo hormariyo xidhiidhka Maraykanka iyo Somaliland.

4. Dedaal guuleystay oo u sameeyay RepVeasey, oo luuqadda warbixinta ku soo jeediyay hagitaankii Guddiga Aqalka Sare ee Adeegyada Qalabka Sida oo ku amraya DeptofDefense in la sahamiyo meelaha uu ka dhalan karo iskaashiga amniga ee suurtagalka ah.

Maxaa xiga? Ka dib markii ay Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka meel mariyeen Goleyaasha Wakiillada iyo Guurtida, waxa uu tegi doonaa miiska Madaxwaynaha Mareykanka si uu u saxeexo oo ay sharci u noqoto. Marka la saxeexo, Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka waxay noqon doontaa tixraaca koowaad ee Somaliland ee ka tirsan xeerka Maraykanka tan iyo intii aan xornimadeenii dib u soo ceshanay 1991-kii.

Muwaadiniinta reer Somaliland, oo badankoodu taageeran MMareykanka saaxiibo iyo qoysasna ku leeyihiin Maraykanka, waxay muddo dheer sugayeen aqoonsi noocaas ah oo ay ka helaan Maraylanka. Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka wuxu si weyn u horumarinayaa iskaashiga Somaliland ee ay la leedahay Maraykanka. Maanta waxaynu dhignay taariikh lama ilaawaan ah oo baal dahab ah ka geli doona xasuusaha taariikhda galay.