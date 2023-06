Cirro oo Sharci Daro Ku Tilmaamay-Dacwada Ka Dhanka Ah Cabdirisaaq Khaliif

Hargeysa (Hargeisa Press)- Musharaxa madaxweynaha ee Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro, ayaa sharci daro ku tilmaamay dacwad xil ka qaadis ah oo Xeer-ilaalinta qaranku ka gudbisay Guddoomiyaha golaha Wakiillada Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed.

Dacwadan oo uu Maxkamada Sare ee Somaliland u gudbiyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan, ayaa lagu sheegay in ay farayso in la laalo xubinimada Cabdirisaaq Khaliif ee golaha, iyada oo lagu eedeeyay in uu ka hor yimid jiritaanka Somaliland iyo in aanu soo xaadirin 20 fadhi oo goluhu yeeshay.

Sidoo kale, xeer-ilaalinta, ayaa ku eedaysay Cabdirisaaq Khaliif inuu ka been sheegay cidii bilowday dagaalka Sool, oo uu sheegay inuu dagaalku ka yimi ciidamada qaranka, ismarkaana uu dhiiri gelin u muujiyay Kooxaha Huwanta ah.

Hadaba, Musharaxa Madaxweynaha ee xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook, ayaa waxaa uu dacwadan ku tilmaamay mid sharciga baal marsan.

“Warqadda Xeer Ilaaliyaha Guud u qoray Golaha Wakiilada ee ku taariikhaysan maanta iyo warqadda Guddoomiyaha Maxkamadda Sare u qoray Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda JSL waxa ay marag cad ka yihiin in awooddii Dastuuriga ahayd ee Golaha Wakiilada JSL ay toos ula wareegtay Waaxda Garsoorku” ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cirro.

Waxa uu sheegay in maxkamada iyo golaha Wakiilladu ay kala madax-bannaanyihiin, isla markaana hadii Xildhibaan golaha kamid ah maamuus ka xayuubin lagu samaynayo uu golaha oo kali ahi awoodaa leeyahay.

Golaha Wakiillada ayuu ugu baaqay in ay ka falceliyaan talaabada maxkamada, isaga oo sheegay in maxkamadu sharciyadeeda lumin doonto hadii ay ku sii socoto talaabadan.