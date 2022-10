Ciidanka Booliska oo Gacanta Ku Soo Dhigay Nin Gabadh Yar Dilay

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Ciidanka booliska Somaliland, ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysane Siciid Ismaciil Xassan oo ku eedeysan inuu dilay gabadh yar oo lagu magacaabi jiray Nashaad Sakariye Xassan oo 2 jir ah.

Dilkan, ayaa ka dhacay Xaafada Sheekh Nuur ee Magaalada Hargeysa, waxaana eedeysanuhu dilka inantan yar u istacmaalay Midi uu ku gawracay, sida ay sheegeen Ciidanka.

Ciidanka Booliska, ayaa qoraal ay baahiyeen ku yidhi “Ciidanka booliska Somaliland ay gacanta ku soo dhigeen Eedeysane Siciid Ismaciil Xasan oo ku eedeysan inuu dilay gabadh yar oo lagu magacaabi jiray Nashaad Sakariye Xasan oo 2 jir ah”.

Faah faahin dheeraad ah lagama helin sababta keentay in uu gabadha yar oo la sheegay in ay aad u da’ayarayd dilo, wararka ayaa intaa ku daraya in hooyada Nashaad dhashay ay wax caruuraba iyada ka haysatay.

Ninkan gabadha yar dilay, ayaa baxsaday kadib markii uu dilka gaystay, iyadoona ciidamada booliiska ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan.