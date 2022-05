Ciidamadda Booliska Somaliland Oo Heegan Buuxa La Geliyay

Hargaysa (HP): Ciidamadda Booliska Somaliland ayaa saaka heegan buuxa la galiyay, iyadoo ay cutubyo ciidamo ah ku gaaf wareegayaan xaafado ka mida caasimadda Hargaysa.

Heegankani la geliyay ciidamadda booliska Somaliland ayaa imanaya xilli ay xisbiyadda mucaaridku doonayaan in ay dibad-baxyo dhigaan.

Taliyaha booliska Somaliland Generaal Gabagalle, oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta taliska guud ee ciidanka booliska ayaa sheegay in ay ciidamadu ka hor tegayaan cid kastoo doonaysa in ay amniga khal-khal geliso.

Waxaanu xusay taliyuhu in ay ciidamadu gacan adag isugu gaynayaan cida isku dayda arrimaha amaanka lidi ku ah, isla markaana ay tallaabo adag oo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan.



Hargeisa Press.om/Hargeisa Office.