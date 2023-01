Ciidamada Qaranka Somaliland oo War Ka Soo Saaray Xaaladda Magaalada Laascaanood

By Wararka Maanta

Laascaanood (Hargeisa Press) – Ciidamada qaranka ee dalka Somaliland, ayaa waxaa ay war ka soo saareen xaaladda nabadgelyo ee magaalada Laascaanood ee xarrunta gobolka Sool.

Ciidamada oo sidoo kale ka hadlay sababtii ay uga baxeen magaalada Laascaanood, ayaa sheegay in magaalada ay uga baxeen si ay uga fogaadaan in khasaaruhu sii bato.

Waxaa ay Ciidamada Qaranka Somaliland bulshada reer Laascaanood ay ugu baaqeen in aan nabadgalyada la khal khalin oo la ilaashado Nabadgelyada.

Sidoo kale, waxaa ay sheegeen in ciidamadu ay xalay ka baxeen magaalada, si aanay dhibaatadu inta uga badan.

Waxaa kale oo ay intaa ku dareen in Odayaashu Dhaqanku ay u sheegeen in ay arrinta xalinayaan, iyagoona sheegay in hadii Odayaashu ay amniga ku guulaysan waayaan uu ciidanku magaalada ku noqon doono.

Si kastaba, waxaa degan xaaladda amni ee Magaalada Laascaanood, iyadoona ay socdaan waan-waan lagu xalinayo dhibaatadii hore uga dhacay magaalada.