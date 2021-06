Cabdiraxmaan Solteco oo Ka Tanaasulay Loollanka Uu Mar Labaad Ugu Jiray Maayarnimada Hargeysa

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) – Maayarkii hore ee Caasimadda Hargeysa, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Solteco), ayaa si cad u sheegay inuu ka talaasulay hankiisa uu doonayay inuu mar labaad ka noqdo Caasimadda Somaliland ee Hargeysa Maayar, kaddib markii uu ku soo baxay doorashooyinkii golleyaasha deegaanka ee 31 May 2021.

Cabdiraxmaan Solteco, ayaa hadalkan ka sheegay mar uu maanta warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa, wuxuuna go’aankiisa ku sababeeyay sida uu sheegay in isagoo tixgelinaya soo jeedinta Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, islamarkaana ixtiraamaya go’aankii saddexda xisbi isku raaceen ee ahaa in Maayarka Caasimadda uu noqdo Cabdikariim Axmed Moogge oo sida uu sheegay muddo ka badan soddon sannaood ay saaxiib ahaayeen uu uga tanaasulo kursiga Maayarnimada.

“Talla soo jeedintii Madaxweynaha kaddib waxaan ku qancay in aan ka noqdo hankaygii ahaa in aan mar labaad u rartamo Maayarka Caasimadda, waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii igula socday ee ku qanacsanaa oo aan sagaal ku ahaa, kuwaas oo aan si leeyahay waad mahadsantihiin.” Ayuu yidhi, Maayarkii hore ee Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Solteco.

“Waan oggahay taageerayaashayda way ku adagtahay oo muddo ayay soo xarbiyayeen, Kursiguna laba qof ma wada qaado, haddii aan laysu haniyayna waxay noqonaysaa foolxumo, sidaa awgeed saaxiibkay Cabdikariim Axmed Moogge, oo aqoon badan aan u leeyahay ma jirin wax collaad oo naga dhexeeyay, waxaanuse ku loollamaynay kursiga aan ku fadhiyay, isna doonayay (Cabdikariim Moogge) , inuu soo fuulo, waana hubaa inuu yahay qof hanan kara xilka Maayarka Caasimadda Hargeysa oo shaqsiyad wanaagsan, ayuu intaasi sii raaciyay hadalkiisa.

Balse dhinaca kale, wuxuu sheegay in filashada badan iyo balanqaadka uu sameeyay Xildhibaan Cabdikariim Axmed Moogge wax ku noqonayo haddii shacbigu cashuurta bixiyaan, isagoo ka codsaday taageerayaashiisa in ay sidaa ku aqbalaan, isla markaana wuxuu xubnaha gollaha deegaanka u soo jeediyay in 17 Jun 2021, ay sidaa ku doortaan inuu Cabdikariim Moogge noqdo Maayarka Caasimadda Hargeysa.

Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid, wuxuu sidoo kale sheegay in aannu ka tegeyn gollaha deegaanka ee hore u maamulayay xilligana uu ka trsanyahay, balse uu la shaqaynayo Maayarka Cusub ee uu tanaasulka u sameeyay.

Sikastaba ha ahaatee loolankii loogu jiray Maayarnimada caasimadda Hargeysa, ayaa hada u muuqanaysa mid aan lagula tartami doonin Xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge oo ah Mudanihii ugu codka badnaa ee ku soo baxay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha Deegaanka iyo Wakiillada isagoo helay Cod ka badan 26 kun oo cod.