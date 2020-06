Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Cid Walba Ujeedo Istiraatiji Ah Ayay Shirka Jabuuti Ka Lahayd, Marka Laga Reebo Hogaanka Dowlada Soomaaliya

Muqdisho (Hargeisa Press)- Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadley wadahadaladii ay Jabuuti ku yeesheen Madaxweyneyaasha Somaliland iyo Soomaaliya.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa uu sheegay in cid kasta oo shirkaasi qayb ka ahayd ay ujeedo istiraatiji ah ka lahayd kulankaasi.

Wuxuu sheegay in Cidda keli ah ee aan istiraatijiyad ka laheyn kulanka ay tahay madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidaasi ku sheegay qoraal uu arintaasi kaga hadlayo boga uu ku leeyahay xidhiidhka bulshada ee Facbooga ayaa waxaa uu dhignaa sidan:-

“Cid walba ujeeddo istiraatiiji ah ayey shirka Jabuuti ka lahayd, marka laga reebo hoggaanka Dowladda Federaalka ah. Abiy Axmed oo ah ninka ugu badan oo wadahadalka riixayey wuxuu doonayaa Dekado uu dhulka Soomaaliya ka helo. Madaxweyne Geelle wuxuu doonayaa istaraatiijiyad macnawi ah oo ah in uu u muuqdo oday Soomaaliyeed oo xalka Soomaalida u taagan. Ambasador Yamamoto wuxuu riixayaa qorshaha is dhexgalka Geeska Afrika ee dhinaca dhaqalaaha, siyaasadda iyo amniga.

Madaxweyne Biixi wuxuu doonayey fagaare caalami ah oo uu ku garnaqsado, qaddiyadda Somaliland ku soo bandhigo, dawlada Federaalka ah joojiso in taageerada dhaqaale iyo maalgashiga la siyaasadeeyo, iyo in labo dal oo wada hadlaysa loo aqoonsado. Waa tan keentay in labo dal lagu qoro war-murtiyeedka, warbaahinta rasmiga ah ee Itoobiyana ay daabacday in labo dal oo Bariga Afrika ka tirsan la dhexdhexaadinayey.

Cidda keli ah ee aan istiraatijiyad ka laheyn kulanka waa madaxda Dowladda Federaalka ah. Madaxweyne Farmaajo waxaa u daaran muddo kordhin, wuxuu doonayey ilaa iyo haatana weli ku raad joogaa in ay shirka laga soo saaro roadmap dhigaya in muddo 2 sano ah lagu soo afjaro wadahadalka.

Dad badan ayaa is waydiinayey haddii ayna wax wayn jirin muxuu Madaxweynuhu Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Raysalwasaaraha u kaxeeyey, isaga iyo wasiirrada ayaaba kulanka ku filanaa?

Ujeeddada uu taas ka lahaa waa in uu soo afjaro nuxnuxda siyaasadeed ee suuqa ku jirta, tusiyana in uu isagu yahay ninka keli ah ee amarkiisa iyo taladiisa lagu socdo, inta kalana xafiiskiisa ka tirsan yihiin. Haddii aysan sidaa aheyn maxay ka dhigan tahay Raysalwasaare wafdi Madaxweyne ka tirsan, hadana guddi farsamo ka mid ah?

Haddii aadan aragti fog, istiraatiijiyad iyo qorshe lahayn, ee damac xukun oo keli ah ku wado, waxaad noqonaysaa maskiin lagu maadsado oo madal walbana lagu qoslo.