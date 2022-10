“Cirro 7 jeer ayaa loo kordhiyay ma maanta ayay xaarraan noqotay…”

Hargeisa (HP): Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha iyo Arrimaha Dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, ayaa si adag ugu jawaabay murashaxa xisbiga Waddani C/raxmaan Cirro.

Waxaanu sheegay wasiirku in C/raxmaan Cirro, markii uu ahaa guddoomiyaha golaha Wakiiladda Somaliland in golaha Guurtidu ay dhawr jeer u kordhiyeen muddo xileedka golihii xiligaa.

Hase yeeshee in aana la aqbali karin inuu maanta xaaraan ku sheego muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Wasiir Maxamef Xaaji Aadan, waxa kaloo uu tilmaamay in madaxweyne Muuse Biixi, mudadda uu tallada hayay inuu waxqabad aad u badan dalka ka hirgeliyay, isla markaana uu xaq u leeyahay in muddo xileedka loo kordhiyo.

DAAWO: Wasiirka dasturka oo u jawabay Cabdiraxmaan Cirro:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.