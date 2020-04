C/kariin Xinif Oo Ku Baaqay In La Caawiyo Barokaceyaasha iyo Qoxoontiga

By admin

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha hay’adda qoxoontiga iyo barokaceyaasha Somaliland ayaa sheegay in ay dhawaan dadka barokaceyaasha ah iyo qoxoontiga dalka ku sugan u qaybin doonaan biyo iyo agabka nadaafadda.

C/kariin Axmed Maxamed (Xinif), ayaa tilmaamay in dadka ay hay’adoodu masuul ka tahay dadka ugu nugul bulshadda, isla markaana ay ku hawlan yihiin sidii dadkaasi loo gaadhsiin lahaa waxyaabo ay kaga gaashaantaan xanuunka Covid-19.

Waxaanu sheegay in todobaadkan 124 Booyadood oo biyo ah gaadhsiin doonaan barokaceyaal ku jira sagaal xero, oo ku kala yaalla goboladda Sanaag, Togdheer iyo Saraar.

Waxaanu yidhi, “Waxyaabaha imika noo diyaarka ah iyo hay’adaha aanu wada shaqayno, waxaa ka mida biyo iyo agabka la isku nadiifiyo. Hay’adda Save the Children way noo yimaadeen, waxaanay noo sheegeen in ay hayaan biyo.

Biyahaana waxaanu ugu tallo galnay, in aanu u qaybino dadka barokaceyaasha ah. Roobab-na way da’een. Laakiin roobabka da’ay meelaha qaarkood baa biyaha ay geliyaan ay qadhaadh yihiin, oo aanay dadku cabi Karin”.

Wxaanu intaas ku daray, “Waxaanu diyaarinay, oo todobaadkan qaybintoodda la bilaabi doonaa 124 Booyadood, oo biyo ah, oo aanu ugu tallo galnay sagaal Kaab. Goboladda Sanaag, Saraar, iyo Togdheer u badan. Si ugu yaraan ay dadku u helaan biyo ay ku Fara-xashaan.

Hay’adda waddaniga ah ee la yidhaahdo TAAKULO, oo iyagna noo sheegay in ay hayaan agab, oo aanu u sheegnay meelaha u baahan in wax lagaga qabto, iyadoo laba maalmaha soo socda aanu bilaabi doono qaybintoodda.

Agabkaasi oo u badan, Haamaha lagu fara-xasho iyo Saabuunahoodda, oo barokaceyaasha meelaha ay degan yihiin aanu ugu tallo galnay, in la gaadhsiiyo ilaa lix xerro, oo Hargaysa ah” ayuu yidhi C/kariin Xinif, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa.

Geesta kale guddoomiye Xinif, ayaa u mahad naqay hay’adda Boqor Salmaan ee dalka Sucuudiga oo raashin fara badan ku soo caawisay Somaliland, kaasoo ay hay’adda ka hor taga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranku u qaybisay qoysaska danyarta ah.

“Waxaan u mahad naqayaa hay’adda Boqor Salmaan ee Sucuudiga iyo hay’adda ka hor taga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Somaliland, oo raashin fara badan oo ay hay’adda Boqor Salmaan ku soo hagaajisay, oo 30,000 oo qoys ahaa muddooyinkan qaybinayay.

Gacantii ay ka gaysteen, oo ah raashinkaa ay siiyeen dadka barokaceyaasha ah, aad iyo aad ayaan u gaga mahad naqayaa”ayuu yidhi Xinif.

Dhinaca kale C/kariin Xinif, ayaa ugu baaqay cid kastoo wax tari karta dadka barokaceyaasha ah iyo dadka qoxoontiga ah ee dalka ku sugan in ay tahay wakhtigii ugu wanaagsanaa ee ay wax la gadhsiin lahaa.

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.