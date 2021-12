“Bulshadu waxay baahi weyn u qabaan shuruuc noloshoodda wax ka bedelaya”…

Hargaysa (HP): Xildhibaan Xasan Saleebaan Dhuxul (Laabsaalax), oo ka tirsan golaha Wakiiladda Somaliland ayaa ku baaqay in ay muhiim tahay in wax laga qabto kor u kaca ku yimid qiimaha maciishadda darruuriga ah ee la quuto.

Taasoo maalmahanba si weyn ay dadweynaha reer Somaliland gaar ahaana kuwa caasimadda Hargaysa uga cabanayeen, isla markaana ay ku soo korodhay qiimaha Roodhida oo la kordhiyay.

Xildhibaan Xasan Laabsaalax, waxa uu sheegay in gole ahaan ay masuuliyadi ka saaran tahay sidii ay uga shaqayn lahaayeen in ay ansixiyaan xeerar iyo shuruuc wax ka bedelaya nolosha bulshadda reer Somaliland.

Waxaanu tilmaamay in ay xildhibaanadu dareensanaadaan in ay saaran tahay masuuliyad wadareed, taasoo haddii gole ahaan lagu fashilmo ay ceebteedda gole weynuhu leeyihiin, hadii laga soo waddo baxano ay sumcad u wada tahay golaha oo dhan.



Xildhibaan Xasan Laabsaalax, waxa kaloo uu sheegay in sida ay bulshadda reer Somaliland helitaanka baahiyaha aasaasiga ah baahi ugu qabaan, si la mid ah ay baahi taa ka sii weyn ugu qabaan helitaanka shuruuc iyo qawaaniin noloshoodda wax ka bedela.

Xasan Saleebaan Laabsaalax, waxa uu sidan ka sheegay qayb ka mid ah doodiisii maanta ee fadhiga golaha Wakiiladda Somaliland oo uu arrintaasi ku soo qaatay.

DAAWO: Xildhibaan Laabsaalax Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



