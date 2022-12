Boorama: C/raxmaan Saylici Oo Soo Kormeeray Jaamacadda Camuud

By admin

Boorama (HP): Madaxweyne ku-xigeenka JSL C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo safar shaqo ku jooga gobolka Awdal ayaa maanta soo kormeeray jaamacadda caanka ah ee Camuud ee magaaladda Boorama.





Kormeerkaasi oo ay madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirrada Somaliland, iyo masuuliyiin kaloo weftigiisa ka mid ah iyo maamulka gobolka Awdal, waxa uu ku soo indho indheeyay qaybaha kala duwan ee ay jaamacadda Camuud ka kooban tahay.

Madaxweyne ku-xigeenka iyo masuuliyiinta ku wehelinayay kormeerkaasi waxaa halkaa ku soo dhaweeyay maamulka jaamacadda Camuud, kuwaasoo uga warbixiyay hawlaha shaqo ee jaamacadda iyo qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay.





C/raxmaan Saylici, oo ka hadlay kormeerkiisa ayaa sheegay in ay isaga sharaf u tahay inuu indhihiisa ku soo arko horumarka kala duwan ee jamaacadda Camuud ka socda, taasoo uu tilmaamay in ay nasiib u heleen dadka reer Boorama in ay magaaladoodda ku taallo.

Waxaanu yiydhi, “Sharaf bay ii tahay in aan soo gaadho Jaamacadda Camuud oo aan indhahayga ku arko horumarka balaadhan ee ka socda Jaamacadda Qaran ee Camuud, oo ay dadka reer Awdal nasiib u heleen in ay Boorama ku taalo tacab iyo fikir bada na ay waxgaradka iyo aqoonyahanku galiyeen aasaaskeedii, maanta na ay tahay mid aqoonyahan badan ee dalka wax ku bartay soo saartay”.



Geesta kale C/raxmaan Saylici, ayaa ugu baaqay guud ahaanba bulshadda reer Somaliland in ay taageeraan horumarka waxbarashadda iyo jaamacadaha dalka ka hirgalay.

