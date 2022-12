Booliska Dalka Turkiga oo Xidhay Nin-Soomaali Ah oo Jeex-jeexay Lacagta Dalkaas

By Wararka Maanta

Ankara (Hargeisa Press) – Booliska magaalada Ankara ee dalka Turkiga, ayaa waxaa ay Arbacadii shalay Xidheen Nin Soomaali ah oo bartiisa TikTok ku baahiyay muuqaal muujinaya isagoo jeex jeexaya lacagta dalkaas.

Ninkan Soomaaliga ah ee ay Booliska Turkigu xidheen, ayaa waxaa la sheegay inuu ka yimid oo uu haysto dhalashada waddanka Finland.

Qoraal kooban oo la soo dhigay Twitter-ka, Waaxda Booliska Ankara, ayaa sheegtay in muuqaalka la wadaagay uu muujinayo ninkan Soomaaliga ah oo jeex-jeexaya warqadaha lacagta Turkiga, iyagoo intaa ku daray in Boolisku ay bilaabeen “tallaabooyin sharci ah.”

Booliska Turkiga, ayaa xusay in ninkan Soomaaliga ah ee la xidhay uu ku dhashay Soomaaliya, waxaanu u tagay Turkiga ka qeyb galka barnaamijka is dhaafsiga ardayda ee Erasmus.

Wakaaladda wararka ee Turkiga ee DHA, ayaa la wadaagtay muuqaalka TikTok ee sababay in la xidho mareegaha ay ku leedahay. Muuqaalkan ayaa u muuqda mid muujinaya nin dhalinyaro ah oo tuuraya oo jeex-jeexaya lacagta Liiraha Turkiga.

“Bal eeg, tani lacag maaha, maya,” ayuu ninka Soomaaliga ahi ku yidhi Af-Ingiriis, isagoo jeexiya warqada lacagta Turkiga ah.

Muuqaalkan, ayaa tan iyo markii laga tirtiray koontada isticmaalaha TikTok. Booliska Turkiga ayaa ku andacoonaya in muuqaalka la soo bandhigay 9-kii November.

Koontada isticmaaluhu waxa kale oo ku jira muuqaallo muujinaya isaga oo ku hadlaya afka Finland.

Muuqaalka uu ninkan Soomaaliga ahi ku baahiyay TikTok, oo la soo geliyay dhowr maalmood ka hor, ayaa waxaa ka dhashay falcelinno ka yimid dadka u dhashay dalka Turkiga, iyagoo cadho xoogan ka muujiyay lacagta dalkooda ee la jeexjeexay.

Ninkan Soomaaliga ah, ayaa falka uu ku kacay waxaa laga yabaa inuu saamayn u geysto dadka Soomaalida ku nool dalka Turkiga.

Ma aha wax caadi ah in booliska Turkiga ay dadka u qabtaan qoraalo ama muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada, waxaana la ogyahay in kiisaska noocan ah ay sababaan xabsi. Sida uu dhigayo sharciga cusub ee dalkaasi, dadka lagu helo inay faafiyeen warar been abuur ah waxay muteysan karaan xabsi dhan saddex sano.

Si kastaba ha ahaatee, ma cadda waxa ninkan Soomaaliga ah lagu soo oogi karo, ama haddii wax lagu soo oogi doono gabi ahaanba. Waxaa laga yaabaa inuu wajaho in laga mastaafuriyo Turkiga, sida inta badan ku dhacda dadka ajaaniibta ah.

Shiine Elmi Kahin

Hargeisapress

Istanbul Turkey