Berbera: Wasiir Cumar Shucayb oo Dhagax-dhigay Maxjar Casri ah oo Ay Maalgelinayaan Ganacsato Reer Taiwan.

Berbera,(HargeisaPress) – Wasiirka Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga Somaliland, Cumar Shucayb Maxamed, ayaa maanta magaalada Berbera ka dhagaxdhigay Maxjar casri ah oo ay maalgelinayaan ganacsato ka soo jeeda dalka Taiwan.
Mashruucan oo ah Maxjar karantiin, kana mid noqonaya kaabeyaasha xoolaha ee casriga ah, ayaa la filayaa inuu wax weyn ka tari doono horumarinta dhaqaalaha iyo dhoofinta xoolaha Somaliland. Wasiirka ayaa sheegay in dhulka laga hirgelinayo mashruuca ay bixisay Dawladda Hoose ee Berbera, kaddib codsi rasmi ah oo ka yimi Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga.
Wasiir Cumar Shucayb oo ka hadlay munaasibadda dhagax-dhigga ayaa sheegay in mashruucani yahay kii ugu horreeyey ee ganacsatada reer Taiwan ka hirgeliyaan gobolka Saaxil, isla markaana uu noqon doono Maxjar casri ah oo leh muhiimad iyo qiime weyn, kana dhigi doona Berbera goob ay isugu yimaaddaan ganacsatada iyo daneeyayaasha xoolaha.
Sidoo kale, Wasiirku waxa uu xusay in ay rajaynayaan in Maxjarka cusub uu noqon doono mid ku shaqeeya tignoolajiyad casri ah, taas oo u sahli doonta Somaliland inay la jaanqaaddo heerarka caalamiga ah ee karantiinka iyo dhoofinta xoolaha.