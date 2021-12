Badhasaabka Selel Oo Gaadiid Ku Wareejiyay D/Hoose Ee Degmadda Boon

By admin

Boon (HP): Badhasaabka gobolka Selel Mawliid Maxamed Nuur, ayaa maanta gaadiid cusub ku wareejiyay dawladda hoose ee degmada Boon oo ka tirsan gobolkaasi.

Gaadiidkan cusub ayaa loogu talo galay in loogu addeegyo bulshadda ku dhaqan degmadaasi iyo deegaamadda hoostaga, kuwaasoo ay soo bixisay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland.



Baabuurtaasi oo ka koobnaa laba ayaa kala ahaa Iska-roggo, iyo Land cruiser, ayuu badhasaabka Selel ku wareejiyay maamulka dawladda hoose ee degmadda Boon, oo ka tirsan isla gobolkaasi.



Mawliid Maxamed Nuur, ayaa ugu baaqay maamulka dawladda hoose ee Boon, iyo bulshada ku dhaqan degmadaasi inay ilaashadaan gaadiidkaasi, isla markaana ay kula xisaabtamaan madaxda dawladda hoose si ay ugu addeegaan bulshadda.

Geesta kale, badhasaabka gobolka Selel ayaa uga mahad celiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, oo gaadiidkaasi soo iibiyay.



Waxaanu sheegay badhasaabku in wasiirka arrimaha guduhu kabkii dawladaha hoose ee dalka la siin jiray inuu geliyay dhinaca horumarka.

Badashaabka gobolka Selel Mawliid Maxamed Nuur, waxa uu intaas ku daray in degmadda Boon, sidoo kale loo hirgelin doono saldhig boolis.



