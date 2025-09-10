Baanka Dhexe ee Somaliland iyo Hay’adda (IFC) ee World Bank Group ayaa Maanta kala saxeexday Heshiis Iskaashi +SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Baanka dhex ee Somaliland iyo Haay’adda International Finance Corporation (IFC) ee World Bank Group ayaa ka la saxeexday Heshiis Iskaashi istraatijiyeed oo ku saabsan Horumarinta Kaabyaasha Maaliyadeed, gaar ahaan Mashruuca Diwaanka Tixraaca Daymaha iyo Rahanka .
Baanka Dhexe ee Somaliland iyo Haay’adda International Finance Corporation (IFC) ee World Bank Group waxaa manta uga bilaabmay Hotel Ambassaddor ee Magaalada Hargeysa Kulan Hawleed socon doona muddo laba cisho ah, kuna saabsan hirgelinta Mashruuca Diiwanka Tixraaca Daymaha iyo Rahanka. Ujeeddada kulanka saxeexa heshiishku waxay daarnayd in si rasmi ah loo bilaabo fulinta mashruucan lagu Horumarinayo nidaamka maalgelinta iyo fududeynta helitaanka Daymaha iyo koboca dhaqaalaha dalka .
Intii lagu guda jiray kulanka, hay’ada IFC iyo Bangiga Somaliland waxay ka wada hadleen qodobbada muhiimka ah ee mashruuca oo ay ka mid yihiin:
Dhisidda Diiwaanka Tixraaca Daymaha iyo Rahanka (Movable Collateral Registry)
Horumarinta Nidaamka Warbixinta Daymaha (Credit Reporting System)
Xoojinta hanaanka korjoogtaynta iyo sharuucada (legal and regulatory framework)
Guddoomiye ku xigeenka Baanka Somaliland ahna ku simaha Guddoomiyaha Baanka Somaliland mudane Xamse Cabdiraxmaan Khayre ayaa intii lagu jiray kulanka saxeexay heshiishka mashruuca ay wada fulinayaan IFC iyo Baanka Dhexe ee Somaliland, wuxuuna si cad u sheegay in Baanka Somaliland ku hawlan yahay casriyeynta kaabayaasha maaliyadeed ee Baanka Dhexe ee Somaliland iyo Guud ahaanba dalka iyadoo la fududeynayo helitaanka maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe (SMEs) iyo shaqsiyaadka
Mashruuca horumarinta Kaabayaasha Daymaha Somaliland ayaa la filayaa inuu noqdo mid isbeddel weyn ku keena korna u qaada daymaha la siinayo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe (SMEs), dhiirrigelinta hal-abuurka maaliyadeed, iyo kor u qaadidda horumarka dhaqaalaha dalka.
Gegogabadii, hay’ada IFC- waxay ay Baanka Somaliland u xaqiijiyeen in ay diyaar u yihiin taageeradooda dhinaca khibradda farsamo ee mashruucan, Bangiga Dhexe ee Somaliland isaguna wuxuu geestiisa uga mahadceliyey IFC iskaashiga joogtada ah wuxuuna rajeynayaa in si wadajir ah loo hirgeliyo mashruucan muhiimka ah.
Heshiiska dhinaca baanka waxaa u saxeexay Xamse Cabdiraxmaan khayre dhinaca Hay’ada (IFC) waxaa u saxeexay
Mss Luz Salamina
Guddoomiye ku xigeenka Baanka
Ahna ku simaha Guddoomiyaha Baanka Somaliland