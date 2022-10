Askar Ka Tirsan Ciidamada Jabuuti oo Weerar Lagu Dilay

Djibouti (Hargeisa Press) – Dowladda Jabuuti, ayaa sheegtay in toddoba ka mid ah askarteeda la dilay, halka afar kalena ay dhaawac noqdeen, kadib markii ay weerar ay koox fallaago ahi gelinkii hore ee Jimcihii ku qaadday xero ciidan, .

Dowladda Jabuuti, ayaa waxaa ay sidoo kale shaacisay in weli la la’yahay lix askari oo ka mid ah ciidanka, iyadoona sheegtay inay billowday in ay baadi-goobto lixda askari.

War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Jabuuti, ayaa lagu eedeeyay weerarka lagu qaaday saldhiga Garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaalla Geeska Afrika in ay ka danbaysay kooxda hubeysan ee FRUD (Front for the Restoration of Unity and Democracy), oo ay wasaaraddu ku tilmaantay “koox argagixiso ah”.