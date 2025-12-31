Aqoonsiga Taariikhiga ah iyo Ku-biirista Somaliland ee Heshiiska Abraham (Abraham Accords)

December 26, 2025, Israa’iil waxay noqotay dalkii ugu horreeyay ee xubin ka ah Qaramada Midoobay oo si rasmi ah u aqoonsada Somaliland inay tahay qaran madax-bannaan oo leh gobonnimo dhammaystiran. Intii uu socday wadahadal taariikhi ah oo dhexmaray Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, waxay labada hoggaamiye kala saxeexdeen bayaan wadajir ah oo lagu dhisayo xidhiidh diblomaasiyadeed oo buuxa, kaasoo salka ku haya “ruuxa Heshiiska Abraham.”
Somaliland waxay muujisay hammigeeda adag ee ah inay si rasmi ah uga mid noqoto Heshiiska Abraham (Abraham Accords), kaasoo ah qaab-dhismeed gobolka loogu soo dabbaalayo xidhiidh caadi ah, kaas oo ay markii horeba xubno ka ahaayeen dalalka Maraykanka, Isutagga Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Marooko, iyo Kazakhstan (oo ku biirtay bishii November 2024).
Faa’iidooyinka Macquulka ah ee Somaliland
Rasmiyeynta xidhiidhkan iyo qorshaha Somaliland ee ku biirista Heshiiska Abraham waxaa la filayaa inay horseedaan faa’iidooyin istiraatiijiyadeed iyo kuwo dhaqaale oo muhiim ah:
1. Aqoonsi iyo Sharciyad Caalami ah
• Guul Wayn oo xagga Gobonnimada ah: Tallaabada Israa’iil waxay calaamad u tahay markii ugu horreysay ee dal xubin ka ah Qaramada Midoobay uu aqoonsado gooni-isu-taaggii Somaliland ee 1991-kii, taasoo dhabadda u xashi karta in dalal kale ay raacaan jidkaas.
• Ballaadhinta Diblomaasiyadda:
Heshiisku wuxuu ka dhigan yahay in si degdeg ah loo magacaabo safiirro, laguna furo safaarado, taasoo xoojinaysa joogitaanka Somaliland ee fagaarayaasha caalamiga ah.
2. Beeraha iyo Sugnaanta Cuntada
* Iskaashiga Tiknoolajiyadda: Ra’iisul Wasaare Netanyahu wuxuu si gaar ah u xusay in Israa’iil ay qorshaynayso inay Somaliland kala shaqayso dhinaca horumarinta beeraha.
Joogtaynta Biyaha:
Iyadoo laga duulayo mabaadi’da Heshiiska Abraham, Somaliland waxay filaysaa inay ka faa’iidaysato khibradda Israa’iil ee ku aaddan sifaynta biyaha badda, waraabka casriga ah (drip irrigation), iyo maaraynta biyaha si loola tacaalo abaaraha loona kordhiyo wax-soosaarka beeraha.
3. Tamarta iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha
• Sugnaanta Tamarta: Qaab-dhismeedka heshiiskani wuxuu dhiirigelinayaa iskaashiga mashaariicda tamarta, gaar ahaan tamarta dib loo cusubaysiiyo iyo isku-xidhkooda gobolka.
• Horumarinta Dekedda Berbera:
Dekedda Berbera oo markii horeba ahayd xarun muhiim u ah saadka gobolka, waxay heli doontaa maalgashi iyo ganacsi ballaadhan, iyadoo noqon doonta marin istiraatiijiyadeed oo Israa’iil iyo xulafada kale ee heshiiskan ku jira ay u soo maraan suuqyada Bariga Afrika.
4. Amniga iyo Arrimaha Badda
• Xasilloonida Badda:
Heshiisku wuxuu xoogga saarayaa iskaashiga habaynta arrimaha badda. Somaliland waxay heli doontaa gacan xagga ilaalinta xebaheeda iyo sugitaanka amniga marinka istiraatiijiyadeed ee Bab al-Mandab.
• La-dagaallanka Argagixisada:
Labada dal waxay ka go’an tahay inay wada jir uga shaqeeyaan la-dagaallanka argagixisada iyo kor u qaadista xasilloonida gobolka, iyadoo Israa’iil ay u aragto Somaliland saaxiib muhiim ah oo gacan ka gaysan kara wax ka qabashada khataraha gobolka
.
5. Koboca Dhaqaalaha iyo Tiknoolajiyadda
• Maalgashiga Shisheeye:
Ku-biirista Heshiiska Abraham waxay Somaliland u furaysaa albaabada maalgashiga ka imaanaya dalalka qaniga ah ee xubinta ka ah heshiiskan sida Imaaraadka Carabta.
• Caafimaadka iyo Hal-abuurka:
Iskaashigu wuxuu gaadhi doonaa qaybaha caafimaadka, tiknoolajiyadda, iyo horumarinta guud ee dhaqaalaha, iyadoo ujeedadu tahay in la casriyeeyo adeegyada kala duwan ee Somaliland.
Qabyo-qoraal: Qaab-dhismeedka Iskaashiga
Iyadoo lagu salaynayo Heshiisyadii hore ee Abraham, kuwani waa tiirarka rasmiga ah ee lagu dhisayo heshiiska soo socda ee u dhaxeeya Israa’iil iyo Somaliland:
• Dhisidda Nabadda iyo Caadiyeynta Xidhiidhka: Isdhaafsiga safiirrada iyo furitaanka safaarado rasmi ah.
• Ajandaha Istiraatiijiyadeed ee Gobolka: Kala shaqaynta Maraykanka iyo saaxiibbada kale ee ku aaddan ballaadhinta ganacsiga iyo amniga gobolka.
• Heshiisyada Labada Dhinac:
In si degdeg ah loo dhammaystiro iskaashiga qaybaha gaarka ah sida:
• Beeraha:
Kor u qaadista sugnaanta cuntada iyadoo la isticmaalayo hababka beerashada ee casriga ah.
• Biyaha:
Mashaariic wadajir ah oo ku saabsan dhowrista biyaha iyo tiknoolajiyadda deegaanka.
• Caafimaadka:
Wadaagista hal-abuurka caafimaadka iyo hagaajinta kaabayaasha caafimaadka dadweynaha.
• Tamarta iyo Deegaanka:
Horumarinta ilaha tamarta waarta iyo ilaalinta deegaanka badda.
Waxa qoray : Garyaqaan Maxamed Maxamuud Timo