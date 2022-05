“”Anniga iyo Cirro ayaa hoggaamin doona mudaharaadka bal waa…”

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo la xidhiidhay in mucaaradku ogolaadeen mudo kordhin loo sameeyo madaxweyne Muuse Biixi.

Kadib markii uu shalay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, uu sheegay in hogaanka xisbiyadda mucaaradka ah oo uu khilaaf weyni xukuumadda ka dhexeeyo in ay ogolaadeen in muddo xileedka loo kordhiyo madaxweyne Biixi.

Hase yeeshee guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa been cad iyo wanjalaad ku tilmaamay hadalka wasiirka arrimaha gudaha, isagoona carrabka ku adkeeyay in aanay jirin haba yaraatee wax ergo ah oo ay mucaaradku u dirteen xukuumadda.

Eng. Faysal Cali Waraabe, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa waxa kaloo uu sheegay in ay dhacayaan mudaharaadyadda ay xisbiyadu ku baaqeen, isla markaana ay taageereyaashoodda mudaharaadkaasi ka qayb gelaya ay hogaamin doonaan guddoomiyeyaasha xisbiyadda mucaaradka ah.



Geesta kale guddoomiyaha UCID ayaa ku eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi, iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha in iyagu ay caan ku ahaayeen khal-khal gelinta nabad-geliyadda xiligii uu mucaaradka ku ahaa xisbiga Kulmiye xukuumadii Daahir Rayaale Kaahin.

Waxaanu intaas raaciyayin isaga iyo madaxda xisbiga Waddani aan amrnaba looga baqan Karin in ay ku kacaan waxyaabo abuuri kara khal-khal nabadgeliyo darro, isla markaana ay ku hawlan yihiin midaynta ummada reer Somaliland ee ay isku dirtay xukuumadda Kulmiye.



