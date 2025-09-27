ANIGA MEE XAQAYGII? Hamze Hazzan Muse Sulthan Nuriye

Marka aad u fiirsatid Dawladnimadeena waxaad moodaaba in sida loo kala qaylada iyo qararacda badan yahay wax la isu siiyo (Xilalka Dawlada).
Waxaa wax lala yaabo ah in Bulshadii Somaliland ku wada noolayd aanay Xukuumadu sinaba uugu Cadaalad samayn waa marka aynu ka hadlayno Magacaabista xilalka qaranka (Digreero madaxayne iyo Digreeto wasiir) Kay doontaba ha noqotee.
Tudaale:
Beesha Ciise Muuse ee Degta Gobolka Saaxil, Tigdheer iyo Maroodijeex waxay leeyihiin ugu yaraan wasiirada ugu tunka wayn xukumada, wasiiro ku xigeeno, Badhasaabo, Agaasimayaal iyo Taliye Ciidan.
Dhamaantood Xubnahaasi waa Laba reer oo Ciise Muuse ka mid ah ( Maxamed Ciise iyo Aadan Ciise) marka laga reebo hal xubin oo (Abokor Ciise ah).
Balse hal Xubin umuu Magacaabin Madaxwaynuhu Beesha (Idarays Ciise ) oo ah beesha afraad ee Ciise Muuse.
Waxaaba taas kadii daran, Dhamaan Madax waaxeedyadii iyo Isu duwayashii wasaaradaha iyo Haayadaha kale ee dawlada waa la wada badalay iyagoo nasiib daro wasiir waliba reerkiisii iyo in cidi u keensatay ayuun buu xilalkaas u qaybiyay oo uu ka fuudh yeelay siiba wasiirada Ciise Muuse waxay garan waayeen walaaladiin Idarays Ciise hadii ay ka qadeen Digreetooyinki Madaxwaynaha Kuwiina yaanay ka qadin.
Iskaba daa inay sidaas is yidhaahdaane Hal isu duwe oo kaliya oo beeshaas dhami ku lahayd Gobolka saaxil iyo Guud ahaan Somaliland ayaa maanta Xilkii laga qaaday oo waliba Wasiiradii aanu islahayn iyagaa idin matala ay waxay na taraan iska daayo Halkii xil ee idarays Haystay looga qaaday nin reerkoodu wasiir iyo ku xigeen ba leeyahay.
Hadaba, MEEDAY XUQUUDII IDARAYS CIISE?
Mise aamusnidayada ayaa Doqoniimo noqotay ?
Allah Mahad leh
Hamze Hazzan Muse Sulthan Nuriye