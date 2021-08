Amar Laga Soo Saaray Isticmaalka Bacaha oo Hore Loogu Guul-daraystay

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Guddiga bilicda Somaliland oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa waxaa ay amar cusub ka soo saareen isticmaalka bacaha.

Wasiirka wasaarada horumarinta Maaliyada Somaliland Sacad Cali Shire, oo u hadlay gudida bilicda, ayaa ku dhawaaqay in dib loo qadhan galin doono amarkii uu Madaxweyne Siilaanyo ku mamnuucay isticmaalka bacda noocyadeeda kala duwan ee loo isticmaalo in alaabada lagu qaato.

Guddiga bilicda Somaliland, ayaa dib u cusboonaysiiyay amar uu sanadkii 2015 Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxammed Maxamuud (Siilaanyo) Somaliland kaga mamnuucay isticmaalka bacda.

Wasiir Sacad Cali Shire, ayaa yeeshay in kulan ay yeesheen guddigu ay ka soo baxeen in la dhaqan galiyo oo la dar dar galiyo digreetadii uu 2015 soo saaray madaxweynihii hore ee Somaliland ee mamnuucaysay isticmaalka bacaha, in cidii lagu qabto ku xad gudubka sharciga la mariyo.

Wasiir Sacad, ayaa sheegay in cidii lagu arko laga qaadi talaabo sharci oo ay ciqaab ku mutaysanayaan, waxaanu ka digay in masuuliyiinta dowladda iyo kuwa dhaqanku ay u gargaaran dadka jebiya sharciga lagu joojiyey isticmaalka, ka ganacsiga iyo adeegsiga bacaha.

Waxaa kale oo uu Wasiirka Maaliyadu sidoo kale ku wergeliyay dadka ka ganacsada bacaha in xeerkan la dhaqan gelin doono maanta oo bishu 18 tahay.

Isticmaalka bacaha, ayaa Somaliland digreeto madaxweyne lagaga mamnuucay sanadkii 2015, xiligaas oo Xukuumadii Madaxweyne Axmed Siilaanyo qaaday dagaal ka dhah ah bacaha.

Wareegtada ku-dhaqankeeda dib loo hirgeliyey wakhtigan, waxa uu madaxweyne Siilaanyo xilligaas ku amray Ganacsatada in Bacaha wakhtigan ku jira ee yaala Bakhaarrada lagu dhameeyo muddo 120 maalmood ah wixii ka dambeeyana aan dalka loo soo dejin doonin.

Haseyeeshee, amarka xilligaas laga soo saaray Isticmaalka Bacaha muu noqon mid hirgalay sababo la xidhiidha cabashooyin ka soo yeedhay ganacsatada dalka iyo hay’adaha dowladda ee arrintan loo xil-saaray oo ka gaabiyey.

Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Deegaanka iyo reer Guuraagaaga Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare oo toddoba bilood kaddib markii go’aankaasi soo baxay ka hadashay sababaha hortaagan dhaqan-galka wareegtada madaxweyne Siilaanyo, ayaa arrintaas u sibir-saartay masuuliyad-darro ay ku eedaysay ganacsatada dalka, Rugta Ganacsiga iyo Dowladaha Hoose ee dalka.

Wasiir Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare oo mar kale arrintan ka hadashay bishii December sannadkii 2020-kii, waxa ay sheegtay in lagu guul-darraystay ka midho-dhalinta wareegto madaxweynihii hore ee Somaliland ka soo saaray soo-dejinta iyo ka-ganacsiga Bacaha, waxaanay sababteeda u aanaysay xil-gudasho la’aan ka jirta hay’adaha dowladda qaarkood oo ay sheegtay inay ka gaabiyeen.

Shugri Baandare, waxa ay sheegtay in inkasta oo la xidhay wershadihii soo saari jiray Bacaha haddana ay dhammaan hay’adihii arrintan ku shaqo lahaa oo wasaaraddeedu ku jirto ku guul-darraysteen joojinta Bacaha oo si qarsoodi ah lagu soo gelin jiray dalka.